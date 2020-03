ANTONIO BANDERAS ZAJEDNO SA FONDACIJAMA DONIRAO BOLNICAMA 53.000 EVRA! A onda uputio snažnu PORUKU (VIDEO)

Me uno, junto con CaixaBank, la Fundación El Pimpi y la Fundación Lágrimas y Favores a la epidemia solidaria contra el coronavirus. Donamos 53mil euros para proveer urgentemente de batas y material de seguridad a los hospitales malagueños. . . Queremos agradecer así de corazón todo el sacrificio sin medida que nuestros sanitarios asumen para protegernos. . #covid #covid19 #coronavirus #coronavirusespaña @caixabank @fundacion_elpimpi @rcfusionadas #lagrimasyfavores #quedateencasa #sanitarios

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Mar 27, 2020 at 12:06pm PDT