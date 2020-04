AMAZON OBJAVIO LISTU NAJČITANIJIH KNJIGA U VREME IZOLACIJE: Svet poludeo za Dekameronom

Prema procenama Amazona, poznate kompanije za elektronsku kupovinu, najprodavanije književno delo za vreme vanrednog stanja je „Dekameron“, zbirka novela italijanskog pisca Đovanija Bokača.

U Srbiji je ova knjiga deo obavezne lektire u srednjoj školi, a dodatno se izučava i na studijima književnosti. Ipak, sada, u vreme izolacije, kada filmovi, serije i knjige koji se bave temom katastrofe, poput dela „Ljubav u doba kolere“ Gabrijela Garsije Markesa, doživljavaju pravi procvat, posebnu pažnju građana privukao je rukopis nastao 1353. godine, pisca Đovanija Bokača. Radnja prati grupu mladih Firentinaca koji napuštaju grad i odlaze u napuštenu vilu kako bi izbegli zarazu kugom, poznatom i kao „crna smrt“, koja je vladala Evropom krajem 14. veka. Glavni likovi su sedam žena i tri muškarca, koji u večernjim satima deset dana jedni drugima pripovedaju priče kako bi utrošili vreme.

Naprasno, delo je počelo da se spominje na Tviteru, s novim čitaocima i kulturnim kritičarima, pa je zato i rangirano kao prvo na Amazonovoj listi prodaje italijanske literature. I „Decameron Web“, naučni digitalni resurs Univerziteta Braun, primetio je nagli porast prometa, a Masimo Riva, predsednik Odeljenja za italijanske studije fakulteta Braun, razlog ponovne pomame za ovom knjigom dovodi u vezu s krizom kroz koju trenutno prolazimo. - Nesumnjivo ima veze sa širenjem virusa korona. Ukazao bih na to da ovo delo prati pojavu prve velike evropske epidemije kuge, koja je zahvatila i Firencu. Smatra se da je tom prilikom čak polovina stanovnika ovog grada izgubila život. Takođe, govori i o etičkoj dilemi s kojom se suočava deset mladih protagonista u svojoj odluci da privremeno napuste grad. Odluka se može protumačiti kao bekstvo i kao utopijska želja da se izgradi novi svet - kaže Riva.

On se potom osvrnuo i na novi izraz „korona kao odmor“, nastao pod pretpostavkom da je virus zbližio parove jer provode više vremena zajedno. Ipak, pojasnio je da se radnja ne zasniva šturo na seksualnim aktivnostima, već upravo suprotno - „mladi likovi se suzdržavaju od njih dok su one istovremeno predmet pripovedanja, od onih koji ih veličaju do drugih koji upozoravaju na posledice promiskuiteta“.

Na kraju je poručio da dobra knjiga može biti sjajni saputnik u karantinu.

