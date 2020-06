LIDIJIN KOMŠILUK OTKRIVA HIT DETALJE! Terasa glumičinog stana na Novom Beogradu gleda na ulicu: Dečka NE DOVODI kući!

Lidija Vukićević porodično gnezdo svila je na Novom Beogradu, a njen komšiluk otkriva da iako često nije kod kuće, glumica uvek pronađe vremena da popije kafu i porazgovara sa njima. Opisuju je kao damu, pa dodaju kako je njen sin David postao pilot i svi uzbuđeno čekaju njegov prvi let za Berlin ovih dana.

Lidija sa sinovima Davidom i Andrejem živi u prestonici, a susedi kažu da sa njom nikada nisu imali sukob ili problem. Jedan gospodin koji živi u prizemlju njene zgrade kaže da Lidija uživa da provodi vreme u njegovoj prelepoj bašti, kao i da voli da jede sveže ubrane smokve koje tu uzgaja.

"Dobre ljude treba negovati i čuvati, sa njima se i družiti, tako da je Lidija uvek naš rad gost. Ona nema mnogo vremena, dosta je zauzeta poslom, njena zamisao je da uzdigne kulturu. U bašti imam pet smokava i kad god ih oberem, ona se sa zadovoljstvom posluži. Divna je komšinica, imam samo komplimente za nju, nikada nijedan prolem nismo imali", priča komšija i dodaje da je i on ponosan što je Lidijin sin postao pilot.

"Prvi let mu je za Berlin i mi se svi radujemo zaista što je on srećan i što ima dobar posao. Oba sina su zaista dobra, sjajno ih je vaspitala, porodični su momci. Nikakve zamerke nemam, to su deca koja vam sa osmehom kažu: 'Dobar dan, dobro veče, laku noć, kako ste'... Predivni su momci, Lidija je njima sjajna majka."

Komšije otkrivaju i da je glumica doterana i van kamera i scene, te da je uvek vedrog duha kojim pleni gde god da se pojavi.

"Lidija je uvek doterana i sređena, čak i kada u šetnju ide ili u nabavku. Prava dama, negovana žena. Vidi se da vodi računa o svom izgledu. Ne ponaša se kao zvezda, uvek je nasmejana i učtiva, nikad neće proći da se ne javi u komšiluku. Priđu joj deca da se slikaju, ona uvek stane, izdvoji vreme. Vedra je i ceo komšiluk je voli, mislim da vam niko neće reći nešto loše o njoj i njenoj deci. Nema tu nekih incidenata i problema, oni su momci na mestu, a i ona je gospođa. Voli cveće, vidim je kako nosi za stan. Zastaklila je terasu, pravi je raj napravila. Moja supruga kaže da joj je dom za poželeti", rekao je stariji sused, koji otkriva da Lidijinog mlađanog izabranika nije video kako je posećuje u stanu.

"Njen momak nikada nije bio tema naših razgovora, a pravo da vam kažem, nisam nikad video da je sa njim došla u stan. Verovatno je to i poštovanje prema sinovima, ona o njima baš vodi računa i oni su za nju vezani."

U blizini zgrade u kojoj glumica stanuje je kafić, ali kažu da im atraktivna glumica nije čest gost:

"Vidimo Lidiju kad prođe, ali do nas ne svraća. Ne kafeniše ovde, verovatno je zauzeta žena."

Jedna komšinica je otkrila i da glumica voli cveće, te da ga često kupuje za svoj dom.

"U našem kraju nema puno poznatih ličnosti, iznenadili smo se što je Lidija odlučila ovde da kupi stan. Često gledamo njenu terasu, sa ulice se vidi. Zastaklila ju je, uvek je tu cveće, izgleda prelepo. Često i nju vidimo kako nosi cveće i kese kad ide u kupovinu", priča gospođa sa autobuskog stajališta u blizini Lidijine zgrade.

I druge komšije su otkrile da glumica dečka ne dovodi u porodični dom, ali i dodali da ona izgleda mnogo mlađe te da nije čudno što joj partner nije vršnjak.

