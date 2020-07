PEVAČICU NAPALI U MARKETU, OSTALA U ŠOKU: Li En se odmah požalila, evo šta se tačno desilo!

Li En Pinok otkrila je da ju je nepoznati čovek "verbalno zlostavljao" u jednom marketu.

Popularna zvezda se zahvlila osoblju u toj filijali u Berkširu što su odmah pohitali u njenu odbranu. Li je na svom Tviter nalogu napisala:

"Dakle, juče sam bila umešana u prepirku u kojoj me je bez ikakvog razloga verbalno zlostavljao slučajni muški kupac. Ostala sam u šoku i potpuno me iznenadilo to što neko može biti tako bezobrazan prema nekome bez razloga. Uprkos tome, osoblje u marketu je pritrčalo u moju odbranu pokazujući veliku ljubaznost i brigu. Oni su pokazali da svaki zlopravni čin oslobađa milion činova dobrote i poslali su me kući sa divnim cvećem. U trenutku kada sam napustila prodavnicu bila sam u totalnom haosu, a sada samo želim da vam se zahvalim", napisala je ona.

