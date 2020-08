ŽELIM DA SPOMENIK STEFANU NEMANJI BUDE SIMBOL BEOGRADA: Oglasio se ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov!

Iz Solnečnogorska, grada na oko 75 kilometara od Moskve gde se kalio spomenik velikom srpskom županu Stefanu Nemanji, krenula su prva četiri kamiona sa delovoma skuplture ka Beogradu. Ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov završio je gotovo sav posao, ali se već deo i dalje nalazi u njegovom ateljeu i čeka svoj red da se isporuči, piše Sputnjik.

Gigantski spomenik, napravljen u bronzi, presečen je na delove kako bi se lakše dopremio do Srbije, gde će ponovo biti sklopljen, ispoliran i patiniran. - Lepo je što će on biti najveći spomenik u Srbiji, ali je mnogo važnije da bude najbolji, i to ne samo u Srbiji nego u svetu. Želeo bih da to bude jedan od simbola Beograda kao što je to Hram Svetog Save - izjavio je Rukavišnjikov.

