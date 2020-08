ŽELELI SU DA ARČIJA ODGAJAM KAO SNOBA! Megan Markl u tajnosti KRSTILA sina i to joj nikako Britanci neće oprostili

Megan Markl izjavila je da je imala utisak da su ljudi od nje očekivali da će sina Arčija odgajati kao snoba, nakon kritike da je u tajnosti krstila dečaka.

Zaštitnički nastrojena Megan Markl 6. jula prošle godine je u potpunoj tajnosti krstila Arčija u zamku Vindsor u prisustvu dvadesetak gostiju. U neobjavljenoj biografiji "Finding Freedom" Megan se osvrnula na očekivanja ljudi.

Nakon što je medijski napadnuta zato što je Arčija krstila u tajnosti i što nije dozvolila javnosti da učestvuje u ovom činu, britanski mediji su pisali da će Megan upropastiti dečaka.

"Ti ljudi su me zlostavljali i želeli su da odgajam dete kao snoba. Dete koje nije zaštićeno i nema titulu. Da li to ima smisla? Pitaj to bilo koju ženu na svetu", rekla je Megan, prenosi "The Sun".

foto: Profimedia

kurir.rs

Kurir