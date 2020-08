TRINI LOPEZ PREMINUO OD POSLEDICA KORONE: Tužnu vest potvrdio je prijatelj, a sad svi u SUZAMA

Pevač Trini Lopez preminuo je 11. avgusta od posledica koronavirusa, u 83. godini. Tužnu vest za strane medije potvrdio je prijatelj, poslovni partner i tekstopisac Džo Čavira, s kojim je Trini nedavno snimio "If By Now" koja je imala za cilj da pomogne bankama hrane tokom pandemije.

"On je umro od nečega protiv čega je pokušavao da se bori", prokomentarisao je on, skrhan bolom. – rekao je Čavira.

"Danas je svet na veliku žalost izgubio još jednu legendu, Trinija Lopeza", opraštao se na Tviteru i Dejv Gol, iz "Foo Fighters"-a, napominjući da je upravo Trini pomogao u oblikovanju zvuka benda.

