PREPOZNAJU ME USRED NJUJORKA! Milica iz serije Otvorena Vrata danas radi u Americi, završila je fakultet i niže uspehe

Sofija Jović Delić proslavila se ulogom Milice u seriji “Otvorena vrata” i pobrala brojne simpatije publike.

foto: Dado Đilas

Sofija je nakon pomenute serije napustila Srbiju i otišla na školovanje u inostranstvo. Završila je pozorišnu režiju na Univerzitetu u Njujorku, a nakon toga studije psihologije na kojima je doktorirala. Jovićeva danas radi kao izvršni direktor u jednoj kompaniji u Americi, koja se bavi globalnim istraživanjima u oblasti psihologije. Početkom 2013. godine ponovo smo imali priliku da je vidimo na malim ekranima, kada je glumila u nastavku serije “Otvorena vrata”.

Na konferenciji za novinare tom prilikom je izjavila da je srećna što je ljudi i danas prepoznaju na ulicama Njujorka, gde već godinama živi.

- Nastavila sam da se bavim kreativnim poslom u drugoj sferi i nikada nisam osetila da sam nešto ostavila ili zapostavila. Teško sam mogla da se setim bilo čega što sam radila u prvoj seriji i imala sam ogromnu tremu pred početak ovog novog snimanja - rekla je tada Sofija.

- Najviše me raduje kada me naši ljudi prepoznaju usred Njujorka. Reakcije su uvek pozitivne što me posebno raduje. Izgleda da oni drugi zasad ne prilaze - rekla je po dolasku u Beograd.

foto: Youtube screenshot

