BJELA JE PRIZNAO DA JE SINA MORAO DA TESTIRA! Aleksej je bio u VRELIM scenama sa voditeljkom, ima samo 20 godina i pravi je FRAJER

Aleksej Bjelogrlić (20), sin Dragana Bjelogrlića, u nastavku popularne serije "Senke nad Balkanom" tumačio je mladog boksera iz Jatagan male. On je tada dočarao intiman odnos sa starijom glumicom Sandrom Bugarski, koja u seriji igra ženu lakog morala, ali i sa voditeljkom Milicom Tomašević, koja je takođe igrala prostitutku.

Milica je pre nekoliko meseci govorila o ovoj sceni sa Aleksejem.

- Prva scena koju sam snimila u seriji bila je scena intimnog odnosa. Rekla sam sebi: "Pa kad igraš prostitutku, šta si drugo očekivala". Ne mogu da kažem da mi nije bilo neprijatno, ali neprijatnost je trajala samo dok se ne upali kamera. Kolega Aleksej Bjelogrlić mi je glavni partner i privatno se jako dobro slažemo, tako da je sve bilo baš kako treba - rekla je ona tom prilikom za "Kurir".

Aleksej je debitovao u filmu "Montevideo, Bog te video". Njega smo gledali i u ostvarenju "Žigosani u reketu", a pre godinu i po dana upisao je glumu.

- Kad je Dejan Stojiljković izmislio taj lik boksera, rekao sam mu da moramo da nađemo dobrog mladog glumca, a on i Boban Jevtić su predložili da uzmem Alekseja. Kad smo pisali tu ulogu, počeo sam da ga testiram koliko je ozbiljan u svojoj nameri da upiše glumu. Video sam da je ozbiljan i rekao sam da ću mu dati ulogu da vidim koliko može. On se razvio dobro. Bilo mi je nezgodno što sam morao sinu da režiram. Nisam znao da li da ga gledam kao sina ili glumca. Dobro je uradio. Video sam da može da se bavi tim poslom. Bio mi je to test i nisam znao da će onako da se završi - rekao je Dragan Bjelogrlić jednom prilikom o sinovljevoj ulozi u "Senkama" za gorepomenut medij.

