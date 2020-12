SEĆANJE ĐORĐA KADIJEVIĆA NA MLADOG VUKA KARADŽIĆA: Borino mesto zauzeli su manje talentovani glumci!

Pokojni glumac Borivoje Bora Kandić ostaće upamćen po ulozi mladog Vuka Karadžića u TV seriji "Vuk Karadžić". Reditelj ovog ostvarenja Đorđe Kadijević kaže za Kurir da ga je njegova smrt veoma rastužila.

- Boru sam kao glumca sreo kad je bio mlada nada i tek što je izašao sa akademije. Snimao sam tada seriju "Vuk Karadžić" i morao sam ulogu Vuka da podelim na dva dela. Starijeg Vuka je igrao Miki Manojlović, a mladog Bora - priseća se Kadijević.

foto: Pritnscreen

On kaže da je Kandić s velikim entuzijazmom ušao u posao.

- Odmah je dobio glavnu naslovnu stranu TV Revije. Kasnije se to više nije ponovilo. On je posle moje serije dobio nekoliko manjih uloga. Imao je nesrećnu sudbinu da mu fortuna nije bila naklonjena - objašnjava slavni reditelj.

foto: Damir Dervišagić

Borivoje Bora Kandić i Đorđe Kadijević bili su u kontaktu nakon njegovog povratka iz Australije.

- Požalio mi se da se danas niko i ne seća da je on glumac i da ga niko ne zove, a što je najgore, bio je materijalno ugrožen. Bio je razočaran u našu kulturnu sredinu, filmadžije i sebe samog. Meni ga je bilo žao. Očekivao sam da će on posle Vuka biti shvaćen i da će napraviti veliku karijeru. Niko to ne može da objasni - kaže Kadijević i dodaje:

- Bora je ostao neostvaren glumac. Kad je bio u punoj snazi, bio je u apstinenciji. On je platio visoku cenu svog odsustva, što nije imao smisla za lični marketing i načina na koji je živeo. Mesto su zauzeli manje talentovani i sposobniji. Bili smo dobri prijatelji. Snimali smo seriju četiri godine. Nisam tada ni mogao slutiti njegovu budućnost, a sada kod mene to izaziva neku čudnu mešavinu tuge i melanholije - zaključuje Kadijević.

Kurir/ Foto: Damir Dervišagić

