TIKA ARSIĆ SAHRANJEN UZ TAMO DALEKO, NA KOVČEGU SRPSKA ZASTAVA: Najmiliji se oprostili od glumca, sin sve vreme pridržavao majku

Glumac Tihomir Tika Arsić sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. On je sahranjen uz pesmu "Tamo daleko", a na kovčegu je bila postavljena zastava Srbije.

foto: Stefan Jokić

Najmiliji oprostili su se od Arsića u suzama, a sin Arsenije sve vreme je pridržavao majku da ne padne.

Tužna povorka, na čelu sa porodicom krenula je ka Tikinoj večnoj kući gde će biti sahranjen.

foto: Maša Kostić

Tika će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, gde su se okupili brojni prijatelji, kolege i rodbina kako bi ga ispratili na večni počinak.

Opelo je održano u crkvi iznad u okviru groblja. Tikina udovica Jelena pojavila se sva u crnom, vidno utučena, a ona pored sanduka svog voljenog prima saučešće.

Potom je stigla i njegova druga supruga, pevačica Biljana Bilja Krstić, koja je takođe sva obučena u crno, a može se videti i da je slomljena zbog Tikine smrti.

Sa njom je došla i njihova zajednička ćerka Lenka koja je slomljena zbog očeve smrti. A u rukama je nosila belu ružu.

foto: Maša Kostić

Bilja i Tihomir su bili u braku dugi niz godina, i imaju dve ćerke - Lenku i Milicu.

foto: Maša Kostić

Glumac Tihomir Stanić došao je da isprati prijatelja i kolegu na večni počinak.

foto: Maša Kostić

Podsetimo, Tika je iza sebe ostavio suprugu Jelenu i četvoro dece iz dva braka.

foto: Pritnscreen

Arsić je u jednom od poslednjih intervjua otkrio da se plaši smrti, a isto tako, i da je prihvatio svoju bolest kao sastavni deo života.

- Bolest je stvar koju treba normalno da tretiramo. Moja porodica me podržava i imam sreću da me leče sjajni lekari. Ne plašim se smrti jer mislim da sam besmrtan, a jedino me brine što možda neću stići nešto da uradim - rekao je nedavno glumac Arsić.

- Možda neću stići da se izvinim svima prema kojima sam pogrešio i možda neću stići da pomognem svojoj deci. Imam dve odrasle ćerke i dvoje mlađe dece, kao i unuku. Želeo bih samo zbog njih da budem još prisutan. Verujem da ljudi koji boluju od teške bolesti ostatak svog života treba da provedu radosno - rekao je glumac.

foto: Vladimir Šporčić

