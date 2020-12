PREMINULA ROSALIND NAIT: Glumica umrla u 87. godini, porodica saopštila tragične vesti

Filmska, TV i pozorišna glumica Rosalind Nait umrla je u 87. godini. juče, 19. decembra.

Rosalind se pojavila u filmovima "Carri On Teacher" i "Carri On Nurse" 1950-ih godina.

Glumila je u poznatim klasicima, među kojim su i "Blue Murder At St Trinian's", gde je glumila učenicu 1957. godine, a decenijama kasnije bila je učiteljica u "The Vildcats Of St Trinian's" 1980. godine, dok se 1989. godine pojavila u seriji "Only Fools and Horses".

Njena porodica je izjavila da je glumica umrla u subotu.

- Sa ogromnom tugom porodica Rosalind Nait objavljuje da je preminula nakon slavne karijere voljene glumice u pozorištu, na TV-u i na filmu - izjavila je porodica glumice.

