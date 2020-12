DRUŽILA SAM SE SA KORONOM, NIKAD U ŽIVOTU NISAM BILA 14 DANA U KUĆI! Glumica progovorila o pandemiji, pa otkrila detalje iz života

Glumica Milena Vasić ističe da joj je porodica velika podrška i da uvek imaju razumevanja za nju kada napravi situaciju koja je nepromišljena.

- Ma svaki dan sam dama bez blama. Kada god nešto uradim, deci kažem: “Ja sam dama bez blama”. Meni se to oprašta. Mogu to da uradim, baš me briga - kaže kroz osmeh Milena.

Glumica je sada na raskrsnici je između dve generacije. Ćerka koja je tinejdžerka i sin koji bi trebalo sledeće godine da krene u prvi razred osnovne škole.

- Od kada znam za sebe imam decu. Živim sa njima, rastem sa njima, odrastam i prolazim sve periode. Lana je u tinejdž periodu, Lav je predškolac i strašno je važno da kada ih vodim na predstave, u ovom slučaju mjuzikl, da se susretnu sa Bajagom i svim onim što je on do sada radio. Da prepoznaju taj zvuk i misao koju on ima u svojoj muzici, koja njima možda nije toliko dostupna, gde su u drugoj sferi muzike. Sada su drugi ritmovi, vajbovi, priče i filozofije. Ako govorimo o sistemu vrednosti, to je Bajaga, što se tiče muzike i tekstova - smatra ona.

Na pitanje kako provodi vreme tokom pandemije, te koliko je korona uticala na njen život, Milena je odgovorila:

- Korona nas je naučila da moramo da prihvatamo promene i ovu situaciju koja je potpuno nepredvidiva. Nema pravljenja planova, nema očekivanja. Što se mene tiče, družila sam se sa koronom i donela mi je odmor i miran period u kući. Nikada u životu nisam bila 14 dana u kući, ali nikada. Ono što sam shvatila kroz moju porodicu i prijatelje koji su okružni pandemijom jeste da joj je jedini zajednički imenitelj nepredvidivost i prevrtljivost.

Blic

