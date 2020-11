U OBLINE MILENE VASIĆ SVI GLEDAJU! Glumica u petoj deceniji, rodila troje dece i ima telo za medalju: A sve zahvaljujući OVOME!

Glumica Milena Vasić važi za jednu od najzgodnijih na domaćoj scceni, a sada je objavila fotografiju na svom Instagram profilu pa to i potvrdila.

Naime, njena poslednja fotografija u kupaćem kostimu izazvala je brojne pozitivne komentare, budući da niko nije ostao imun na Milenin izgled.

"Nas dve smo se zavolele na prvi pogled. Naučila me balansu, ravnoteži. Fokusirala me! Pokazala mi je da je zabavno padati, ali isto tako i omogućila da lako ustanem, uspravim se i nastavim po talasima. Što su oni veći sada je vožnja sve zabavnija i lepša. Raduje me, veseli i čini zdravom!", napisala je Milena, aludirajući na dasku na kojoj je pozirala i na kojoj inače vesla.

