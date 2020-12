OVAKO IZGLEDA MLAĐI BRAT BREDA PITA! Neverovatno liče, svi kažu da je ZGODNIJI od glumca! A evo čime se Daglas BAVI! FOTO

Glumac Bred Pit godinama unazad privlači veliku pažnju, a strani tabloidi ne prestaju da se interesuju o njegovom privatnom životu.

Iako se o Bredu dosta zna u javnosti, manje je poznato da jedan od najzgodnijih glumaca Holvuda ima rođenog brata Daglasa koji je tri godine mlađi od njega.

Daglas, koji neodoljivo podseća na svog starijeg brata, krenuo je potpuno drugačijim putem od holivudske zvezde. Nakon završetka srednje škole u Springfildu i državnog univerziteta u Misuriju, osnovao je kompjutersku agenciju koja je godinama poslovala sa uspehom.

On se bavi prodajem nekretnina, investiranjem i humanitarnim radom. On je i UNICEF-ov ambasador dobre volje kao i osnivač humanitarne organizacije Care to learn, koja pomaže deci. Njegova poslovna karijera počinje osnivanjem kompjuterske agencije.

Za razliku od svog brata čiji život su obeležile i turbulentne ljubavne veze, Dag je već trideset godina u srećnom braku i ima troje dece. Dag je prikupio 750.000 dolara za projekte čiste vode u Tanzaniji, osnovao je i fondaciju "Care To Learn" koja brine o siromašnoj deci.

Ovu fondaciju odlučio je da osnuje nakon što je čuo priču kako su jednog dečaka deca u školi ismevala jer je nosio mamine pantalone zato što nije imao novca za nove. Svoju karijeru počeo je u jednoj kompjuterskoj kompaniji i tim poslom se bavi i dalje, a američki mediji pišu da je jako uspešan i zarađuje nešto manje od starijeg brata pa se tako procenjuje da Dagovo bogatstvo iznosi 240 miliona dolara, dok je Bredovo 300 miliona dolara.

Braća Pit odrasla su u Misuriju, u gradiću Sent Luis. Pored njih dvoje, porodica Pit, Džejn Eta i Vilijam Elvin, imaju i ćerku - Džuli Nil, koja se takođe bavi humanitarnim radom.

Kurir.rs/I.B.

Kurir