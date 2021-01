PLAĆAŠ 60 € DA NEKO GOVORI DA SI GLUP, DEBEO I DA SLUŠAŠ MIKINE ZAPOVESTI: Glumica Đurđina trese se od TUGE I BESA, iznela DETALJE

Glumicu Đurđinu Radić uznemirila je vest da je Miroslav Mika Aleksić silovao njenu koleginicu Milenu Radulović.

Đurđina je pružila podršku Mileni i ostalim devojkama koje su prošle kroz isto, a onda iznela detalje o glumačkoj školi čiji je Mika vlasnik.

foto: Vladimir Šporčić

"Juče me je dočekala vest o Miki Aleksiću. Malo je reći da sam i dalje poptuno šokirana događajima i da i dalje ne mogu da shvatim kako se to dešavalo ispred našeg nosa. Kod Mike sam išla 7 godina (sporadično doduše jer nekad nismo imali novca za te časove, a ja sam osećala strašnu krivicu da mi roditelji plaćaju nešto tako skupo čak i kad bi smo došli do nekog novca), pa sam često eskivirala, a i realno veoma je upitno koliko je kvalitetno utrošeno vreme da posle škole plaćaš 60 evra da ti neko govori da si glup, da si debil, da si debeo i lenj i pritom da urla k'o iz mozga dok ti sve to govori. Sve je to naravno lepo upakovano "TO JE VRHUSNKA PEDAGOGIJA I MIKIN METOD", ali kao mali nemaš pojma. Hoćeš da roditelji budu srećni svi su ponosni jer si izabran kod Mike, Mikino dete, kao da je "božija svetlost" na tebe pala. I sve te čudne stvari kao npr. početak časa uz molitvu "Oče nas" kroz kanon (dobar razlog zašto sam danas ateista ide iz toga) zabrana da se roditelji uključuju na bilo koji način, dres kodovi, Mikine lične zapovesti (koje su bile prezentovane kao božije) koje smo morali da znamo (u jednoj od tih kaže "samo Mika vlada", I "Kada me lažete - ne lažete vi mene, nego lažete sebe" što sad kad pogledam kroz ovu prizmu bukvalno hoću da urlam od besa", započela je glumica, pa nastavila da iznosi detalje:

foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

"Takođe terao nas je da kao "navijamo za Obilić" u tim "zapovestima" bukvalno koji k. Kad si mali sve to prihvatiš bez pitanja. Misliš, valjda odrasla osoba i tvoj učitelj zna najbolje za tebe. Pritom Mika je ime, Mika je jebena institucija. I počneš da ga gotiviš. Jeste strog, čak nekad i ne znaš zašto vice na tebe, stalno si k'o na jajima oko njega, al živiš za momente kad je dobro raspoložen pa počneš sebi da pravdas taj strah koji osećaš svaki put kad ideš na čas. I zato kad te Mika nešto pohvali, pa čoveče to je kao da si upao u kazan endorfina. Često mi se povraćalo kad bi krenula na čas utorkom uveče jer sam znala šta bi me čekalo - uvrede i vriska od koje se posle pitaš zašto postojiš uopšte - ili ako imaš sreće - fore zezanje i dobar rad. Od te neizvesnosti sam htela da poludim svaki put. Al' kad si mali i pričaš to drugima svi misle da si razmazen i kenjkav. Znaš roditelji ti odvajaju od usta da plate Miku Aleksića, a ti se žališ. Da, radili smo super stvari, svašta smo naučili, pročitali mnogo knjiga, al realno kad pogledam sve taj strah koji je on u nama oformio sve vreme mi pravdamo kao: "Pa Mika je takav - on je strog, ali je pravedan" je samo poricanje traume. Pa ljudi moji bre, koja deca čekaju na čas i kad siđe grupa pre naše mi svi histerično pitamo: "Kakav je danas? Je l' raspoložen?" Odnos kao neki alkoholisani muž i uplašena žena."

foto: Printscreen/Youtube

"Prosto se tresem od tuge i besa kako ništa nisam primetila, kako je sve to on sakrio, kako je manipulisao, kako je sve ono što nas je učio koristio za iskorišćavanje nevine dece. Sva ta njegova pravila, potpuno imaju smisla za nekog predatora. Kako li je samo mogao da uradi nešto tako odvratno divnim i nežnim devojkama koje su mu beskrajno verovale i poštovale ga? Kiptim od besa. Uvek misliš da bi prepoznao zlo, da umeš da osetiš... Ne razumem kako nam je to tako bilo ispred nosa. Hvala Mileni I devojakama, vaša hrabrost i smelost je spasla puno mladih ljudi i napkon prekinula ovu, pa da je nazovemo pravim imenom SEKTU! Hvala vam što javno govorite", zaključila je glumica.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir