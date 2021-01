TO JE ZLOČIN! NISAM MOGAO DA NASLUTIM TAKVE GROZOTE: Miodrag Radonjić i Tika Stanić razočarani u Miku, Mileni dali SNAŽNU PODRŠKU

Milena Radulović optužila je uglednog scenaristu, režisera i učitelja glumce Miroslava Miku Aleksića da ju je silovao kada je bila maloletna, dok je pohađala njegovu školu glume.

Ova vest potresla je čitavu domaću javnost, a mnoge javne ličnosti uputile su podršku Mileni. I glumac Tihomir Stanić pružio je reči podrške svojom mladoj koleginici.

"Ja bih pričao o Mileni Radulović, ja joj se divim, ja nju poznajem, to je jedna divna devojka, divna osoba, divna glumica, divan čovek. Saosećam duboko s tim što joj se desilo i divim joj se na načinu na koji je to saopštila. S druge strane, javna ličnost koja se bavila tom vrstom posla... Ovaj slučaj može biti, ako ne presudan, ono jako bitan u zaštiti svih potencijalnih žrtava u budućnostu. Duboko poštovanje imam prema bolu žrtava i prema njihovoj odluci da to obelodane. Oduvek u društvima, ne samo našim, to se relativizuje. Priča se zašto je ćutala. Pa molim vas zamislite da se nekom tako nešto desi. To se ne može rečima opisati, to je ... razmišljati i tražiti od žrtve bilo kakvo objašnjenje, zašto sad a zašto ne ranije, to je zločin. Ja sam zaista potresen. Niko nije ni slutio šta sve može da se krije... Ne mogu čak ni da govorim, ali biće prilike, o ovome će se sigurno još pričati", rekao je Tihomir u Jutarnjem programu na "TV Prva".

Miodrag Radonjić koji je takođe bio učenik Mikine škole oglasio se na društvenim mrežama:

"Poštovani novinari ovim putem ću dati izjavu povodom jučerašnjih dešavanja i neću više odgovarati na pozive i poruke. Hvala na razumevanju. Ovo je pre svega veliki šok za sve nas koji smo išli u dramski studio kod Mike i koji smo bili upućeni u njegov rad. Velika hrabrost je očigledno bila poterebna da Milena od tome progovori. Ja sam u dramskom studiju bio od 15. do 18. godine i moram priznati da nisam mogao ni da naslutim da se u kancelariji pored studija dešavaju takve grozote. Nijedan znak nije na tako nešto upućivao. Žao mi je što je ozbiljan četrdesetogodišnji pedagoški rad diskreditovan ovom pshihopatskom mračnom pozadinom. Osećam se zgroženo, tužno i razočarano. Dajem snažnu podršku Mileni, kao i svim ostalim devojkama koje su imale slična iskustva."

