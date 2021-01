MILENA SILOVANJE PRIJAVILA POSLE 9 GODINA! PREDATORI ŽRTVAMA GOVORE DA NIKO NEĆE VEROVATI: Blogdan otkrio šta rade ZLOSTAVLJAČI!

Miroslav Mika Aleksić je silovao glumicu Milenu Radulović (26) kada je imala samo 17 godina, što je ona sada otkrila na društvenim mrežama.

Reditelj i vlasnik škole glume priveden je u stanicu policije. Više devojka prijavilo ga je za navodno silovanje ili s*ksualno uznemiravanje. Infleunseri, blogeri, pisci i brojne javne ličnost javile su se povodom ovog užasnog događaja i podržali Milenu Radulović i druge devojke koje su se našle u ovakvoj situaciji.

foto: Printscreen/Youtube

Pisac i bloger Bogdan Stevanović koji se na društvenim mrežama predstavlja kao "Blogdan" na Tviteru je izmeđuostalog napisao:

foto: Nemanja Nikolić

"Deca ne znaju šta je zlostavljanje, pa je šok utoliko veći kad ono dogodi. Predatori ih navedu da misle da su krivi za zlostavljanje. Predatori se oslanjaju na stigmu i na to da društvo žrtvi ne veruje, pa i kad im se suprotstve često govore "niko ti neće verovati". Predatori se vrlo često dugo godina igraju sa psihom dece u svom okruženju, gde ih navode da se osete posebnim u njihovom prisustvu kako bi ih kasnije lakše izmanipulisali. Predatori su toliko perfidni da žrtve često ne umeju ni da percipiraju zlostavljanje kao silovanje, jer su kao deca ubeđeni da je to nešto drugo (naša mala tajna, nešto posebno, naša igra). Žrtve često, tek u kasnijim godina života postanu spremne da promisle o tim događajima, zato sto je jedan od mehanizama preživljavanja potiskivanje sećanja. Kažu "svako je nevin dok se ne dokaže suprotno", ali kada se radi o silovanju - prvo poverujte žrtvi, jer do trenutka kad odluči da išta kaže, prošle su godine i godine njenog života u paklu sa sobom. I još nešto, pedofili su vrlo retko ljudi koji idu okolo i siluju nepoznatu decu. Oni su najčešće neko koga deca vole, poštuju, dive mu se ili pak od njega strahuju. Zato je važno da decu učimo poštovanju ali ne i potčinjavanju, jer niko ne sme da ima vlasništvo nad njima."

1 / 4 Foto: Printscreen/Twitter

foto: Printscreen/Twitter

"Najlakše je reći - ja ne bih nikad, ja bih rekla, usprotivila se. Dok god nismo žrtve seksualnog zlostavljanja, ne znamo šta bismo i kako bismo da doživimo takvu traumu", napisala je Biljana Lazić, a jedan od korisnika interneta se nadovezao:

"a sam ovo iskoristio da porazgovaram sa ćerkom (14 godina). Da, ako posumnja da se nešto dešava ili se desi: nije kriva, ne ćuti, ne traži opravdanje, ne stidi se da nam kaže, ne lupa glavu već da zajedno analiziramo, ne boji se. Jedino čega se nasilnici boje je da žrtva progovori."

foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir