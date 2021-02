MERLIN MENSON SE IŽIVLJAVA NAD DEVOJKAMA: Ispira im mozak i psihički zlostavlja! Glumica konačno priznala kroz šta je PROŠLA!

Čuvena glumica Evan Rejčel Vud je optužila svog bivšeg dečka, poznatog muzičara Merlina Mensona za zlostavljanje, manipulaciju i ispiranje mozga. Ona je podelila post sa veoma potresnom porukom.

- Ime mog zlostavljača je Brajan Varner, koji je celom svetu poznat kao Merlin Menson. Počeo je da me ''neguje'' kada sam bila tinejdžerka i zlostavljao me najstrašnije moguće tokom godina. Mozak mi je bio ispran i izmanipulisan do potpune pokornosti. Završila sam sa životom punim ucene, straha, klevete i osvete. Sada sam tu da otkrijem opasnog čoveka i sprečim da uništi još života, ali i da isprozivam mnoge industrije koje su mu to omogućile. Podržavam žrtve koje više neće da ćute - stoji u glumičinom postu.

Evan Rejčel Vud je rođena 1987. godine, a sa Mesonom je bila u vezi od 2007. godine do 2010. godine, a tada su čak bili i vereni. Ona je posle završetka veze sa Mensonom pričala o da je trpela zlostavljanje u vezi, ali nikada nije imenovala zlostavljača. Ovog puta je rešila da sve objavi i kaže.

Na njenom Instagram storiju se nalaze i priče drugih devojaka koje je Menson zlostavljao na neki način, a to je uvek podrazumevalo neku vrstu ponižavanja i vređanja.

Međutim, to nije prvi put da se dešava - Merlin Menson je bio u braku sa Ditom fon Tiz, čuvenom burlesknom igračicom. Razveli su se veoma brzo, a ona je izjavila da je bila duboko nesrećna u tom braku i psihički iscrpljena.

Takođe, Mensona su optuživali da su dvojica dečaka koji su izvršili masakar u školi kolombajn slušala njegov album pre krvavog pira 1999.godine.

