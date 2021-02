MRZIM SVOJ ŽIVOT, VREME MI JE DA IDEM NA ONAJ SVET! Eva Ras ponovo iznenadila izjavom, priznala da joj je TEŠKO!

Glumica Eva Ras važi za nekog ko nema dlake na jeziku, a svojim izjava ne prestaje da iznenađuje javnost.

Više od šest decenija se nalazi na daskama koje život znače, a sve što je postigla za 20 godina obara sa nogu. Priznala je kako se danas oseća.

- Odvratno, kao i svi drugi, mrzim život, mrzim kišu, mrzim pandemiju, još samo Nemci da nišane na mene - kaže glumica.

Osvrnula se i na situaciju sa korona virusom.

- Nisam uplašena i svejedno mi je od čega ću da umrem, vreme mi je da odem na onaj svet. Ali ja ništa ne činim da odem na onaj svet, imajte na umu da sam i pre 10 godina već bila stara - rekla je Eva.

Prisetile se i svojih početaka.

Do 18. godine moja najveće ljubav je bila slikanje, ali nisam položila prijemni pa sam otišla na pozorišnu akademiju jer sam bila zaljubljena u film. Tu ljubav zamenila televizija, a meni su najveću slavu donele serije. Smilja iz ''Srećnih ljudi'', to je jedna tiha tajanstvena žena, koja svima pomaže, ali niko o njoj ne zna ništa. O mom životu se sve zna, jer sam uzorna, i potičem iz vremena gde nema komunikacije kao sada, da ste me sreli mladu i buntovnu isto bih vas šokirala - zaključila je glumica.

