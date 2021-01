VERNA SAM POKOJNOM MUŽU, JEDVA ČEKAM DA UMREM I ODEM KOD NJEGA! Oglasila se Eva Ras nakon pojavljivanja sa MLAĐIM muškarcem!

Glumica Eva Ras (80) podigla je prašinu u javnosti kada je pred kamerama "Exkluziva" pokazala Vuka Đuričića, rijaliti učesnika za kog je tada navela da je njen mlađi dečko. Međutim, ona je kasnije istakla da je sve bila šala.

foto: Printscreen/TV Prva

Tim povodom se sada oglasila i istakla da je i dalje verna pokojnom mužu i da za nju ne postoje drugi muškarci.

- To je divan skeč koji smo napravili Vuk i ja. Mnogo me je nasmejalo dok smo snimali taj prilog. Sa druge strane, nemoguće je da nađem emotivnog partnera, jer je moj suprug na onom svetu. Jedva čekam da umrem i da odem kod njega. Bog me još uvek drži na ovozemaljskom svetu i nemam tu mogućnost da prekinem život. Sve ima svoje vreme, tako je i moja mladost prošla. Imala sam divnog muža i ja ne mogu da ga izneverim – kaže Eva, a onda se osvrće na muško-ženske odnose u kojima postoji velika razlika u godinama.

foto: Zorana Jevtić

- Svet je veliki i svako ima pravo da živi svoj život. Kao što mene neki osuđuju što živim sama, tako neki osuđuju Vericu Rakočević i njenog partnera. Ona ima pravo na svoj život. Ceo svet je jedna velika pozornica i svako neka igra svoju ulogu kako želi – zaključuje Eva Ras.

