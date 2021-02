SA GILETOM SAM IŠLA NA PROBE U MEMLJIVE PODRUME! Duca Marković za KURIR TELEVIZIJU o vezi sa frontmenom Električnog orgazma

Novinarka, radio i tv voditeljka Dubravka Duca Marković gošća je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Povod za Ducino gostovanje jeste jubilej - 40 godina od objavljivanja albuma "Paket - arnžman" bendova "Idoli", "Električni orgazam" i "Šarlo Akrobata". Duca ne krije da je bila u vezi sa frontmenom Električnog orgazma, Srđanom Gojkovićem Giletom.

- Osećam se odgovorno da govorim o tome, moj prvi intervju je bio za Paket - aranžman. Razgovarala sam sa Giletom, Vladom Divljanom. Postao je bitan, snimili su album da naprave ugovor sa Jugotonom. To je fascinatno da neki klinci budu dočekani kao velike zvezde. Za mene je to bila svakodnevica, decenijama kasnije shvatam koliko je to bio važan period za buduće generacije - započela je priču Duca.

- U to vreme nikome nije bilo važno ko se sa kim zabavlja. Na nekom moru sam se upoznala sa Giletom, sa njima sam išla na probe u memljive podrume. Išli smo na sutlijaš u "Zagreb" - deo tadašnjeg "Ruskog cara", šetkali do Konja... Tek kasnije je počela da radi "Akademija". To je bilo jedno uobičajeno zabavljanje mladih ljudi. Devojke su imali samo Gile, Kolja, Milan. Sada kad gledam, deluje idilično - rekla je Duca.

- U to vreme oni nisu bili popularni, to je bio novi zvuk. Publika je tad slušla drugu muziku - "Bijelo dugme", "Riblja čorba", prodavali su 100.000 ploča. Ta muzika je postala popularnija kasnije, danas se ljudi okreću toj muzici, kažu da su je slušali ranije, iako pouzdano znamo da nisu. Bilo je mnogo manje onih koji su to podržavali, nisu hteli da budu deo novotalasne scene. Imala sam roze čuperak i nisam bila prihvaćena. Te muzike sada nema, nešto može da liči, ne smemo da zaboravimo da je ta muzika imala u sebi sve i što kultura tada, bilo je snažna poruka, to je obuhvatilo čitav svet. Mi smo u situaciji gde se muzika sluša preko Jutjuba.

- Krokodili dolaze - otkrila je Duca omiljenu pesmu Električnog orgazma.

