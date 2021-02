GLEDALA SAM KROZ PROZOR ČEKAJUĆI DA SE POJAVI: Ovako je nastala pesma PROVINCIJALKA Đoleta Balaševića i posvećena je NJOJ

Čuveni kantautor Đorđe Balašević preminuo je danas u 67. godini. Balašević je pre tri dana primljen na Infektivnu kliniku gde se lečio od upale pluća.

Iza njega su ostali supruga Olivera, ćerke Jelena i Jovana i sin Aleksa. Iza njega su ostale pesme i vanvremenski hitovi, a jedna od njih je i Provincijalka.

U vreme dok je Olivera studirala i živela u domu on je, kako kaže, igrao na obližnjem đačkom igralištu fudbal sa stanarima iz doma i ubrzo se pročulo za njihovu ljubav.

Stanarku sobe 212 u Studentskom domu "Slobodan Bajić" u Novom Sadu Jelenu Matović iznenadila je poseta nekadašnje stanarke sobe Olivere Balašević, supruge čuvenog kantautora Đorđa Balaševića, koja je svojoj bivšoj, a Jeleninoj sadašnjoj sobi donirala klima uređaj.

Poseta studentskom domu Oliveru nije ostavio ravnodušnom, jer se posle 36 godina našla u sobi u kojoj je mlada Zrenjaninka, kao student Fakulteta za fizičku kulturu boravila dve godine, pa je susret sa sećanjima protekao uz pokoju suzu na licu gospođe Balašević.

Ova soba u studentskom domu opevana je u pesmi Đorđa Balaševića "Provincijalka", pa je Olivera darovala klima uređaj, a Đole, koji se takođe danas pojavio u studentskoj sobi, na ulazna vrata zalepio je pločicu sa stihovima iz pesme: "Dok ona ne sleti niz hodnik studenjaka... Olja i Đole Balašević, 1. juni 1979."

Ovu akciju, kako objašnjava, organizovala je sa namerom da i drugi stanari ovog doma koji su napravili uspešne karijere pomognu u poboljšanju uslova za život i studije sadašnjih i budućih generacija studenata. O studentskim danima se priseća sa setom.

- Majka je veoma teško emotivno proživljavala što odlazim u Novi Sad i što ću biti sama, čak mi je predlagala da nađem nekog momčića. Imala sam cimerku Vesnu iz Čačka. Upoznala sam mnogo ljudi sa kojima sam i danas u kontaktu - pričala je Olja.

Uskoro se u njenom životu pojavio i momčić, tada već poznati kantautor sa Salajke, a njen studentski život slio je u pesmu „Provincijalka“.

- On tvrdi da je ta pesma vezana za ovu sobu. Ja znam da sam za stolom čitala beleške sa predavanja, spremala ispit i gledala često kroz prozor čekajući kada će se pojaviti. Tada mobilnih telefona nije bilo, pa je Đole zviždao pod prozorom. Taj zvižduk i danas koristi kad negde zalutamo u nekom gradu ili tržnom centru. Kada bih čula njegov zvižduk, brzinom svetlosti bi strčala kroz hodnik da ga vidim, tako da je ta pesma to na vrlo lep način ispričala“, priča Olivera.

Đorđe je na događaj stigao sa malim zakašnjenjem, jer, kako je objasnio „znam prozor, ali ne znam vrata“ i priznao da je prvi put u sobi njegove ondašnje devojke i sadašnje supruge sa kojom ima troje dece.

- Živeli smo u jedno pristojnije vreme. To je prozor u koji sam virio i dolazio izdaleka, ali nikada nisam bio unutra. Ostala je uspomena i ne mogu da prođem, a da se toga ne setim. To je taj studenjak, to je taj hodnik i to je ta pesma da bude na vratima umesto imena - rekao je Đole vadeći iz koverte pločicu sa upisanim stihovima pesme "Provincijalka“.

-To je od početka bila vrlo javna ljubav i jedina na svetu. Međutim, bilo je i onih koji su me sretali na ulici pa mi govorili: "Šta ti zavlačiš onu devojku", a bilo je i raznih scena. Nadam se da smo i današnjim dolaskom ovde pokazali da je ovo nešto sad već sasvim ozbiljno između nas dvoje, tako da mi je veoma drago što mogu da učestvujem u tome i nadam se da će pomoći devojkama da pored ovog prozora dožive neke svoje uspomene - zaključio je rada Đole.

Jelena Matović iz Požege, studentkinja je saobraćaja i telekomunikacija na Fakultetu tehničkih nauka bila je jako srećna zbog posete poznatog para, ali više zbog poklona koji su doneli.

- Olja je tu studirala i zna kako je preko leta vruće, jer nema nikakve izolacije. Klima će nam jako mnogo značiti - rekla je ova studentkinja.

