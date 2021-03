OBJAVLJEN ZDRAVSTVENI PROTOKOL ZA EVROVIZIJU: Razmak 1,5 metar, manje publike i POOŠTRENE mere u Roterdamu uz dnevno testiranje!

Evropska radio-televizijska unija i organizatori Evrosonga 2021., holandske televizije AVROTROS, NOS i NPO danas su službeno objavili zdravstveni protokol koji je usvojen za 65. izdanje takmičenja, koje će se održati od 18. do 22. maja u Roterdamu.

Ovaj protokol sličan je onima koji su doneseni za velika događanja, kao npr. sportske utakmice i koji je napravljen prema uputstvima holandskog nacionalnog instituta za javno zdravlje i okolinu.

foto: Profimedia

- Duh i tradicija Evrovizije je ujedinjenje Evrope na jednoj pozornici i veoma smo odlučni da to ostvarimo u maju u Roterdamu. Krećemo napred sa planovima da produciramo siguran Evrosong, sa svim izvođačima koji pevaju u Roterdamu. Ovaj protokol pokazuje našu predanost da to ostvarimo, sa zdravljem i sigurnošću svih koji prisustvuju, uključujući ekipu iza ekrana i novinare, kao glavni prioritet - izjavio je izvršni supervizor Martin Osterdal.

Ovo ujedno znači kako je i službeno potvrđen scenario B, koji podrazumeva da svi koji dolaze na Evrosong moraju da drže razmak od 1.5 metara udaljenosti jedan od drugog. Kao i u scenariju A, ovde se radi o devet šou programa sa publikom u dvorani, ali u mnogo manjem obimu od planiranog zbog socijalnog distanciranja. Svaka delegacija moći će da doputuje u Roterdam, ali uz ograničeni broj ljudi, a biće oko 500 novinara u pres-centru i oko 1000 virtuelnim putem. Aktivnosti širom Roterdama bi se adaptirale za trenutnu situaciju.

- U proteklim mesecima, mnogo teškog rada je napravljeno iza scene za ovaj celoviti zdravstveno-sigurnosti protokol, kako bi nam se dozvolio odgovoran Evrosong. Uz pomoć ekstenzivnog testiranja, nošenja maski, higijenskih mera, predostrožnost na ventilaciji i inovativnih mera, kreiraćemo ambijent u kom ekipa, izvođači i novinari mogu raditi koliko god je moguće sigurno - izjavio je izvršni producent događanja Setse Baker.

foto: Profimedia

Svima koji će doći na Evroviziju sa strane se savetuje da idu u karantin pet dana pre puta u Holandiju, i da urade (negativni) test na koronavirus barem 72 sata pre puta. U Holandiji će delegacije sve vreme ostajati u hotelu, osim kad ne putuju do Ahoj Arene za probe, uživo emisije i ostale popratne programe. Svi koji će biti u Ahoj Areni, od producentske ekipe, izvođača do novinara biće testirani na regularnoj bazi u posebnom objektu do dvorane.

- Naš cilj je jasan - da sprečimo širenje virusa tokom događanja. Ako neko bude pozitivan, naš izolacijski protokol će biti aktiviran, dajemo podršku svim relevantnim autoritetima u praćenju kontakata i poduzimanju mera ako su potrebne. Ako neki izvođač ne bude mogao nastupiti kao rezultat toga, koristiće se snimljeni nastup - dodao je Baker.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Eurosong.hr)

