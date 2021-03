SANJA ILIĆ NIJE ZNAO DA JE BOLESTAN: Lekari otkrili da je imao opaku bolest!

Čuveni srpski kompozitor, muzičar i frontmen grupe Balkanika Aleksandar Sanja Ilić preminuo je juče u 70. godini, nakon što je pre nekoliko dana hospitalizovan zbog koronavirusa. Lekari su u međuvremenu ustanovili da je njegovo stanje kritično jer je godinama imao leukemiju a da to nije ni znao.

Informacija da je preminuo legendarni kompozitor potresla je javnost, kao i njegove kolege i prijatelje. Ilić je pre nekoliko dana smešten u zemunsku bolnicu usled posledica koronavirusa i bio je na respiratoru. Otežavajuća okolnost za njegovo zdravstveno stanje bila je opaka bolest koju su lekari otkrili tek kad je on hospitalizovan. Kako saznajemo, Ilić je već sedam godina imao leukemiju a da to nije ni znao. Upravo to uticalo je da se njegovo stanje pogorša, a juče je izgubio bitku s bolešću.

Bio je oženjen glumicom Zlatom Petković, koja je preminula 2012. godine, a s njom je dobio sina Andreja. Pre pet godina oženio se svojom partnerkom Tatjanom Karajanov.

Sanjin život obeležile su dve tragedije, o kojima je nedavno pričao u ispovesti za Kurir.

- Mislim da imam dva ožiljka na srcu. Izgubio sam Petra Jovičića Trtu, najboljeg prijatelja i pevača u zajedničkom bendu San. Trta je umro na mojim rukama. Imali smo koncert u Nišu, tek se otvorila hala Čair i polako punila. Mene je udarila struja na probi, ali sam zamolio tehničare da to srede. Međutim, na samom nastupu je krenulo sve po zlu. Petar je demfovao gitaru, a onda se odjednom drugom rukom uhvatio za mikrofon i srušio. Nastradao je od strujnog udara. Publika u dvorani je mislila da je sve neki šou-program. Grupe San posle toga više nije bilo, a meni se činilo da se više nikada neću baviti muzikom. Strašno je izgubiti velikog prijatelja - rekao je tada Sanja, a potom otkrio i da mu je najveća tragedija gubitak supruge Zlate. - Za ljubav sa Zlatom krivac je jedna dečja priredba. Ljubav je trajala 30 godina. Otišla je kako je otišla... Nije moralo tako da desi... Nisam stigao ni da joj kažem koliko je volim. Pala je samo i otišla u bolnicu. Lekari su je držali u veštačkoj komi, ali joj nije bilo spasa. Nakon Zlatine smrti odlučio sam da nastavim dalje. I našeg sina Andreja je trebalo izvesti na pravi put. Moja podrška njemu je bila kontrolom, a ne guranjem uz vetar - rekao je Sanja.

Bogata biografija Pisao za Biseru, Aske, Slađanu... Sanja je rođen u Beogradu 27. marta 1951. godine, a osim što je bio uspešan kompozitor, po obrazovanju je bio arhitekta. Njegov otac je kompozitor Miodrag Ilić Beli, a brat kompozitor Dragan Ilić, koji svira u Generaciji 5. Jedan od pradeda mu je bio akademik Jovan Žujović, a drugi solunac i poslanik Aleksa Žujović. Kada je imao 12 godina, napisao je muziku na tekst Duška Radovića koju je izvodio Dragan Laković. Sa 16 godina poslao je svoju kompoziciju "Pesnik mira", koju je pevala Lola Novaković i kojom je Jugoslavija trebalo da se predstavi na Evroviziji 1968. godine. Njegovu kompoziciju "Baj, baj, baj" 1976. izvela je Bisera Veletanlić u Opatiji. Kao mladić je nastupao u grupi Vragolani, a zatim u grupi San. Njegova pesma "Halo, halo" u izvođenju grupe Aske predstavljala je Jugoslaviju na takmičenju za pesmu Evrovizije 1982. godine, a napisao je i čuvenu pesmu "Princeza", koju su otpevali Slađana Milošević i Dado Topić. Sa svojom grupom Balkanika učestvovao je na Evroviziji 2018. godine u Lisabonu, gde su se predstavili pesmom "Nova deca".

