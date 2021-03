SEDMI DAN: Najveći pozorišni projekat, vezan specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske!

Predstava “Sedmi dan”, možda i najveći projekat zadnjiu deceniju iz elipse sveobuhvatnog, vezan specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske u cilju uzdizanja kulture, pozorišta, umetnika kao provodnika suštinskog bitisanja kroz narod .

Cilj saradnje je realizacija pozorišne predstave "Sedmi dan" čija je premijera zakazana za 15. mart u Istočnom Sarajevu i 26. marta u Narodnom Pozorištu u Beogradu.

Nakon čega slede gostovanja Pale, Zvornik, Niš, Banja Luka, Kruševac, Novi Sad , Vršac

Cilj saradnje je realizacija pozorišne predstave "Sedmi dan", po tekstu književnika iz Istočnog Sarajeva Gorana Vračara, koja je nastala po njegovom istoimenom romanu..

foto: Privatna Arhiva

Predstava “Sedmi dan” kako Goran Vračar kaže govori o univerzalnosti .”Priča je zbir gluposti koje se gomilaju protokom godina i pod pritiskom što ponosa, što inata, naliježu na sve nejača pleća zsavijajući do same zemlje to nesrećno svjesno i priglupo biće ostavljajući ga na osami nekog proplanka okruženog istim takvim proplancima sa istim takvim nesrećnicima. Gordi u svojim greškama i veličanstveni u gluposti kojom mjerimo i postavljamo odnose između ljudi, a posebno između muškaraca i žena, za kratko vrijeme pređemo put između rođenja i smrti ostavljajući iza sebe samo nesreću, žal i kajanje. “

Tekst je dramatizovao i režirao Aleksandar Lazić koji kaže “Inspiraciju i motive za postavljanje na scenu romana Gorana Vračara "Sedmi dan" nalazimo u osnovama biblijskih motiva o postanku čoveka i njegovim nagonom ka ubistvu. Baština iz korpusa naše istorije konstantno govori o ratu i njegovim silama koje mnogi licemeri nazivaju napretkom. “

Janković je rekao da je ovo prvo zvanično potpisivanje ugovora o pozorišnoj produkciji Kulturnog centra Istočno Sarajevo i „Putujućeg glumca“, te zahvalio Predstavništvu Republike Srpske i gradu Istočnom Sarajevu na podršci.

- Radi se o prvoj profesionalno pozorišnoj sceni koju pripremamo u našoj produkciji… Do sada smo imali uspešnu saradnju sa umetnicima iz Srbije.

Kovačevićeva je navela da ova saradnja predstavlja kulturološki veliku stvar izmđu Republike Srpske i Srbije, te da je velika čast učestvati u realizaciji projekta s kolegama iz Istočnog Sarajeva.

U predstavi igraju Jelena- Jelica Kovačević , Nenad - Aleksandar Lazić, Dečak - Predrag Vasić i Devojčica - Jelena Velkovski , Kainov monolog u dogmatizmu je dao glas Goran Sultanović.

(Kurir.rs)

Kurir