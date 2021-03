GOVORILA SAM NE, NEPRESTANO! Ispovest Danijele Štajnfeld: Kad je pozvao MIKINE bivše učenike kod njega u školu, to je PRELILO KAP!

Glumica Danijela Štajnfeld je u beogradskom Višem tužilaštvu navela je da je glumac, opozicioni političar, bivši ministar i član Demokratske stranke Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao.

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić, u maju 2012. godine. Posle četiri dana igrali smo predstavu. Bila sam u šoku. Htela sam odmah da zovem policiju, ali sam razmišljala šta će se desiti. Morate da razumete to stanje", započinje svoju ispovest Danijela.

"Ja sam govorila ‘ne’ neprestano, dok god sam mogla", dodaje ona.

"Kada se pojavio slučaj žrtava Miroslava Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivista protiv seksualnih zločina. U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti", kaže Danijela Štajnfeld.

Glumica se otisnula put Amerike samo 40 dana nakon traumatičnog događaja kako bi pokušala da sve zaboravi. Ipak, kaže da je počela da ima psihičke probleme - svaka sitnica je počela da je podseća na nemili događaj, prestala je da spava, da jede. U jednom trenutku je pomišljala i na samoubistvo.

Lekari su joj dijagnostifikovali postraumatski sindrom - jasan i merljiv dokaz da je traumu preživela.

"Ja sam se lečila od posttraumatskog stresnog poremećaja jedno dve godine. Ja u to vreme nisam mogla da funkcionišem normalno kao osoba, da se osećam sigurno. Bila sam uglavnom zatvorena. Ako bi bio neko ko bi me podsetio na njega u bilo kom smislu, meni bi počela teškoća sa disanjem i mogla sam da dobijem panične napade", priča Danijela u intervjuu za Insajder.

Posetimo, Danijela je prvi put istinu o silovanju otkrila u dokumentarcu "Zaceli me", a nakon toga priznala je i da je reč o jednom moćniku iz domaće filmske industrije, ali je do sada njegov identitet bio nepoznat javnosti.

Štajnfeldova, domaćoj publici najpoznatija po ulozi Mariole u filmu "Ivkova slava", prošle godine objasnila je i da ju je svojevremno strah paralisao, te da je zbog toga sve držala u tajnosti, kao i zbog bojazni za sigurnost porodice. Upravo je ovaj strašan događaj jedan od razloga zašto je glumica napustila Srbiju i rešila da karijeru i život nastavi u Americi.

Glumica je u januaru ove godine bila izložena pritiscima javnosti da otvoreno kaže o kome je reč, kada je na Tviteru napisala da je o napadaču izvestila Tužilaštvo još u novembru 2020. godine.

"Dala sam audio snimak priznanja mog silovatelja pre tri meseca javnom tužiocu i policiji. Dala sam iskaz i od njih ništa više nisam čula. Sada je na policiji i tužilaštvu. Njih molim vas pitajte, i zbog mene i zbog svih vas", napisala je tada Danijela.

