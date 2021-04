UMRO JE VESELJAK SKADARLIJE! ČUVAO NAS JE KAD SMO BILI MALI, PA SMO MI NJEGA: Piale se oprostio od Žike rečima koje slamaju SRCE!

Glumac Stevan Piale oprostio se od Žike Obretkovića, koji je bio veliki prijatelj njegove porodice.

Stevan je na Instagramu napisao emotivne reči posvećene Žiki.

foto: Nemanja Nikolić

"Umro je Žika Obretković, legenda Beograda, veseljak iz Skadarlije, glumac, pesnik, slikar, veliki prijatelj porodice Piale i još svašta nešto. Žika je od kada znam za sebe dolazio na svaki Vukov, Nađin i moj rođendan sa sve darovima koje je skupljao tokom godine. Dok smo bili mali Žika je čuvao nas, posle smo malo i mi čuvali njega. S druge strane, Žikini rođendani su bili najjača stvar u gradu. Dešavali su se na terasi bivšeg amaterskog pozorišta "DES" kod Fontane. Žika bi bio Kralj večeri, a Nađa (moja majka) je bila Kraljica... i onda bi svako ko mu preda poklon morao nešto da odglumi ili izrecituje dok ne dođe deo gde on recituje svoju poeziju", počeo je Piale, pa nastavio:

"Bio je neverovatan glumac. Ubedio je mnoge da je lud i šašav da bi ga ostavili na miru dok on zabavlja sebe i druge jer je u tome najviše uživao... A umeli smo i da vodimo prilično ozbiljne razgovore, kada je on to hteo. Posle smo se često sretali u gradu i nekada je toliko bio u liku da je bilo teško javiti mu se.. Ali kad mu kažem "Alo bre Živorade, ja sam Belo, Belo (tako me zvao jer sam kao mali imao plavu i frćkavu kosu)" to bi ga probudilo pa bi počeo da skiči od sreće. Zbogom Žilijan, mnogo ćeš mi nedostajati. Popiću za tebe jedno pivo, iz zelene flaše."

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:15 SAMO NEK JE VESELO: Glumac slavi 30 rođendan na SPLAVU, a najviše uživa njegova koleginica! VIDEO