UNUKE ĐORĐA MARJANOVIĆA SU PRAVE LEPOTICE: Uvek su nosile dekinu FOTOGRAFIJU sa sobom koja im je omogućila jednu divnu STVAR FOTO

Đorđe Marjanović, legendarni pevač, preminuo je od posledica korona virusa u 89. godini.

Čuveni muzičar bio je priključen na respirator i lekari su se borili za njegov život prethodnih dana.

Iza njega su ostali njegovi najmiliji, a imao je četvoro unuka - Anu, Teu, Đorđa i Mašu. On je uvek isticao da su njegovi unuci njegova merna jedinica sreće.

U razgovoru za domaći časopis se osvrnuo na svoju porodicu.

Pričao je o tome šta ga je privlačilo osim muzike.

- Oduvek me je privlačilo pisanje. Možda sam taj talenat nasledio od majke Gospave Kose, čije su se pesme izdavale još početkom 20. veka, a koju zapravo nikad nisam upoznao jer je umrla kad sam ja imao devet meseci, a sestra Ljilja dve i po godine. I Ljilja je nasledila taj talenat, postala je profesor književnosti. Na prabaku je povukla i unuka Ana, koja je novinar i voditelj na grčkom radiju i televiziji. Pored muzike i tekstova, pisao sam i scenario za televiziju, tri romana, kao i poeziju.

Upitali su Đorđa i da li je neko od unuka povukao umetničku crtu.

- Talenat za muziku i scenu postoji, naročito kod najmlađih unuka Đorđa i Maše, koja je već sa četiri godine pokazala i talenat za crtanje. Ona je kćerka mog sina Marka i rođena je na isti dan kad i ja. Sada završava srednju školu i pokazuje želju za pisanjem. Najstarijim unukama Ani i Tei, koje mi je podarila kćerka Nevena, “gen za scenu” pomogao je u uspešnom bavljenju umetničkim klizanjem.

Znaju li vaši unuci koliko je slavan njihov deda?

- Postoji interesantna priča o tome. Kad su Ana i Tea bile na pripremama u Sankt Peterburgu sa grčkom reprezentacijom, iznenada im se promenio tretman. Razlog je bila fotografija koju su uvek nosile sa sobom, a na kojoj su bili njihovi “babuška i deduška”. Trener ju je video u svlačionici i pitao da li je to zaista Đorđe Marjanović i zašto one nose njegovu sliku. Na odgovor da je to njihov deka, dobile su specijalne privilegije, rad sa najboljim trenerima i koreografima, poznanstva sa zvezdama leda Pluščenkom, Marijom Petrovom, Aleksandrom Tihonovim.

Nesto slično desilo se i njihovom ocu, nekadašnjem košarkašu Branislavu Preleviću dok je igrao za Kinder Bolonju. Kad je gostovao u čuvenoj sportskoj hali “Lužnjiki”, koja prima dvadeset hiljada ljudi, na centralnom zidu bila je moja slika. Ne zna se čije je oduševljenje bilo veće, Italijana ili Rusa, kad su saznali da mi je on zet. A sa koliko se on poklona vratio kući, to znaju samo Ana i Tea.

Ana i Tea Prelević su njegove unuke koje mu je podarila ćerka Nevena, a njihov otac je nekadašnji košarkaš Branislav Bane Prelević.

Sestre su veoma bliske, a osnovale su modni brend ThePrelevic.

