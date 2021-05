DA LI JE DŽEJ LO OVAKO POTVRDILA VEZU SA BENOM AFLEKOM? Latino bomba prisetila se albuma koji je posvetila glumcu! (VIDEO)

Dženifer Lopez (51) ponovo je zaintrigirala sve, a mnogi komentarišu da je na neki način potvrdila vezu sa bivšim verenikom, glumcem Benom Aflekom (48).

"Svi albumi su mi posebni, ali "This Is Me... Then", mi je najdraži", napisala je na Instagramu, uz kompilaciju najpoznatijih pesama sa tog albuma, a ono što je zanimljivo jeste da je Benu.

foto: Profimedia

Naime, Ben je imao veliku ulogu u spotu pesme "Jenny from the Block", oni se u spotu ljube, zajedno provode vreme na jahti i glumac ljubi Dženifer po zadnjici. Nakon 17 godina nakon što su raskinuli veridbu, svetski mediji bruje o pomirenju slavne pevačice i glumca, koji je više puta "ulovljen" u njenom društvu, kako ispred njene kuće, tako i u njenom automobilu.

Oni su navodno nedelju dana proveli na romantičnom odmoru u Montani, dok njen bivši verenik Aleks Rodrigez pokušava da se pomiri sa pevačicom i oseća se povređeno zbog svega.

Anonimni izvor za "People" rekao je kako par nema velike ljubavne planove, jer oboje imaju decu s kojom žele da provode vreme, ali i poslovne obaveze.

foto: Profimedia

Kurir.rs