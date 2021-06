DIGLA SAM RUKU NA SEBE JER ME JE SILOVAO! Danijela Štajnfeld optužila Lečića, sada otkrila POTRESNE DETALJE: Ostavila sam pismo

Glumica Danijela Štajnfeld, koja je optužila Branislava Lečića da ju je 7. maja 2012. godine silovao, ispričala je potresne detalje i otkrila da je razmišljala da digne ruku na sebe.

Ona je istakla da je godinama bezuspešno pokušavala da prebrodi tramu, ali da to nikako nije uspevala, zbog čega je u teškim trenucima razmišljala o samoubistvu.

foto: Printskrin

- Prvog januara 2014. godine, u ponoć, kada ljudi zamišljaju želje, ja sam pomislila: "Ovo će biti poslednja godina mog života! Treba da se pripremim za kraj." Septembra te godine pokušala sam samoubistvo. Napisala sam oproštajno pismo i stavila ga ispod hrpe računa, računajući da će naći pismo kada ja budem mrtva. Moj prijatelj je video šta radim, on mi je spasao život - rekla je Danijela u ispovesti za "Nedeljnik" i dodala:

- Bez obzira na to što je posećivala psihologe i išla na terapije, Danijela je imala napade panike, izbegavala je kontakt sa prijateljima, kolegama i porodicom, nije odlazila na kastinge, pa je samim tim ostajala i bez uloga. Kako sama kaže, bila je izbezumljena od pomisli da će tako izgledati njen život, pa je zbog toga odlučila da ga prekrati.

Danijela je ispričala da je tada završila u bolnici.

- Samoubistvo je izgledalo kao jedini izlaz. Pobegla sam kod prijatelja u Los Anđeles, da se tamo ubijem, u gradu gde me niko ne zna. Napisala sam oproštajno pismo i stavila ga ispod hrpe računa na stolu, računajući da moj prijatelj neće pogledati te račune i da će naći moje pismo kada ja već budem bila mrtva. Nisam znala da je moj prijatelj video šta radim. On mi je spasao život. Pozvao je policiju i oni su me sprečili. Po tamošnjem zakonu, policija je morala da me odvede u Hitnu pomoć. U kartonu piše: "Pacijent je preživeo silovanje u Srbiji 2012. godine" - prisetila se Danijela.

foto: Ata Images

Susret posle silovanja

Tri predstave sam odigrala sa Lečićem posle silovanja. Druga scena počinje tako što se on i ja gledamo u oči. Prvi put me tada nije pogledao u oči Danijela Štajnfeld

Međutim, Danijela nije odmah napustila Srbiju, već je još tri predstave odigrala sa Lečićem. Na prvoj je videla da je on svestan šta joj je uradio.

- Tri predstave sam odigrala sa Lečićem posle silovanja. Na prvu je kasnio, što se ranije nije događalo. Mešao je replike. Druga scena predstave počinje tako što se on i ja gledamo u oči. Prvi put me tada nije pogledao u oči. U njegovoj pometenosti pronašla sam potvrdu njegove svesti o tome da je počinio veliki zločin.

foto: Printskrin

Kurir.rs/I.B/Nedeljnik

Bonus video:

00:33 Knez iskreno o slučaju Danijele i Lečića