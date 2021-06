SLUČAJ LEČIĆ! DANIJELA ŠTAJNFELD ISPRIČALA JEZIVE DETALJE SILOVANJA? Nisam mogla da verujem da sam preživela!

Glumica Danijela Štajnfeld u velikoj ispovesti za Nedeljnik ispričala je po prvi put detalje potresnog događaja koji se odigrao 7. maja 2012. kada ju je, prema njenim tvrdnjama, silovao glumac Branislav Lečić.

- Sa Lečićem sam tada igrala predstavu "Dnevna zapovest". Inače smo jako često išli na gostovanja i bili smo svi zajedno dobra ekipa. Druženja među glumcima su prelepa. Taj 7. maj je nažalost bio horor. Tog dana sam dobila preporuku, koja je odštampana u JDP, Lečićevom matičnom pozorištu, da bih preko mojih agenata aplicirala za radne papire u Americi, koju je Lečić trebalo da potpiše.

Mislila sam da je to jako važno jer bi se on potpisao kao glumac sa velikom karijerom i kao bivši ministar kulture. Rekao je da ćemo se naći u kafiću u BDP u jedan po popdne, samo da to potpiše. Odlagao je sve do večeri. Kada je došao, insistirao je da me odveze do kuće, da prošetamo i da mu usput objasnim neke detalje iz te preporuke. Već sam se osećala neprijatno - priča Danijela.

foto: Printskrin

Odgovori na pitanja "šta se konkretno zbivalo u kolima" i "šta joj je Lečić rekao" zatamnjena su, kako navode u Nedeljniku, na preporku Danijelinog advokata, a u interesu istrage i rada tužilaštva. Ipak, ispričala je kako je izgledao "rastanak".

- Sećam se da sam izašla iz kola, blizu moje kuće. Sve je bilo usporeno i pomislila sam "Izgleda da ću da živim. Slobodna sam. Gotovo je". Nisam mogla da verujem da sam preživela. Bila sam odjednom najsrećnija što sam živa. Skoro histeričan osećaj radosti. Sećam se tog trenutka kada sam patikama dotakla asfalt. On mi je mahnuo i otišao je. Kada je došla kući nije se usuđivala da zove policiju niti da ide u urgentni centar. Tražila je na internetu privatne poliklinike, ali je i od toga odustala jer je ukapirala da je "to tako veliki zločin da će morati da zovu policiju":

- Skinula sam sve sa sebe i odeću više nisam mogla da pipnem. Stajala je na podu danima, kao neko groblje. I patike. Nisam izlazila iz kuće. Lečić ju je, inače, kako je poverila uznemiravao i pre toga.

foto: Nemanja Nikolić, Screenshot

- Mnogo puta i verbalno i fizički. Pokušavao je da ima seks sa mnom još od premijere, koja je bila u novembru 2011. Moj tadašnji dečko je bio na premijeri i upoznao se sa Lečićem i njegovom suprugom Ninom. (...) Jedanput me je zaključao u svlačionicu u BDP i napao me je. Otrgla sam mu se nekako, dočepala se zaključanih vrata, otključala, izletela i zalupila vrata za sobom. Došla sam do kabineta tadašnje upravnice i stala. Pomislila sam da mi neće verovati - priča Danijela koja je zbog svega što se desilo u jednom trenutku pokušala i samoubistvo.

Kurir.rs/R. K.

O kolegama Anita Mančić posle filma znala o kome se radi foto: Marina Lopičić Mnoge kolege su joj, pre nego što je otkrila o kome se radi, pružale podršku, ali kada je u martu izgovorila Lečićevo ime, kako kaže, nastao je muk. Ohrabrenje joj je bila glumica Merima Isaković, koja je, takođe, ispričala da ju je Lečić seksualno zlostavljao, kao i glumica Anita Mančić: - Pred premijeru filma "Zaceli me" na Sarajevskom filmskom festivalu, napisala sam joj "Preživela sam strašno silovanje u Srbiji, napravila sam film o tome i hajde da ga pogledaš". Anita se šokirala. Žao mi je što je nisam bolje pripremila za tu strašnu vest. Anita je posle filma odmah znala o ko je, iako joj nisam rekla ime.