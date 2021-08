PROCURILI DETALJI NOVIH EPIZODA ČUVENE SERIJE: Očekuje nas VELIKA promena već u prvoj epizodi, fanovi zabrinuti za Zverku i Keri!

Snimanje novih epizoda popularne serije Seks i grad oduševio je obožavaoce širom sveta koji jedva čekaju da ponovno vide Keri, Mirandu i Šarlot na malim ekranima.

foto: Profimedia

Izvor blizak setu otkrio je šta nas čeka, piše britanski Daily Mail.

Naime, izvor je otkrio da "And just like that..." koja je nastavak "Seksa i grada" da nas očekuje "velika" smrt već u prvoj epizodi. Zbog igre reči "velika" (eng. big) fanovi su doneli zaključak da se radi o Zverki (Mr. Big) kog glumi Kris Not (66).

foto: Profimedia

Drugi pak smatraju da bi to mogao biti i lik Samante, koju glumi Kim Katral (64) zbog toga što je glumica odbila da bude deo novih epizoda.

Ipak, nedavno je produkcija izjavila da je Kim dobrodošla u drugu sezonu, tako da je njena smrt malo verovatna. Izvor je potvrdio da će svakako tužna sudbina zaobići Keri.

Nova serija zamišljena je u 10 epizoda, ali je ipak zbog velikog interesovanja produkcija odlučila da snimi i drugu sezonu. Radnja će pratiti dobro poznate likove i njihov sredovečni život.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:37 SRBIJA DOČEKALA HEROJE IZ TOKIJA! Šampioni izlaze pred navijače