KERI I ZVERKA OPET ZAJEDNO POSLE VIŠE 0D 20 GODINA: Da li se razvode ili ipak nastavljaju gde su stali!?

Glumca Sara Džesika Parker i glumac Kris Not igrali su mnogima omiljeni par s malih ekrana, a još jednom su se vratili pred kamere kao Zverka i Keri Bredšou.

foto: Profimedia

Naime, Sara i Kris ovih dana snimaju nastavak serije "Seks i grad", koji će se prikazati pod imenom "And just like that", a sudeći po prvim detaljima, obožavatelji će biti zadovoljni.

Glumački par fotografi su uhvatili na ulicama Njujorka, a sudeći po scenama koje su snimali, Zverka i Keri neće izbeći bračne probleme ni u novim epizodama hit-serije.

Sarah je na sebi imala elegantnu kombinaciju s upečatljivom suknjom na velike tačke i zanimljivim šeširom, dok je Not imao jednostavno odelo, jednako onima koje je nosio tokom svih šest sezona serije, ali i u filmovima.

Publika širom sveta željno je iščekivala venčanje Zverke i Keri Bredšou, a dok su jedni sve vreme navijali za njih, drugi su pak navijali za to da konačno prekinu.

foto: Profimedia

Kris je pre nekoliko meseci priznao da nije bio siguran da li želi ponovo glumiti Zverku jer, kako je rekao, smatrao je da je tom liku dao sve. Nakon što je razgovarao s producentima, pristao je da se pojavi se ponovo na malim ekranima kao slavni zavodnik.

Inače, remake kultne serije na HBO Maxu nosiće naziv "And Just Like That..." i imaće 10 epizoda, a za svaku će glumice dobiti platu od milion dolara. Serija će pratiti prijateljstvo Keri, Mirande i Šarlot, pa je njihov ljubavni život u njihovim 50-ima.

Najveća je promena što u novim epizodama neće biti legendarne Samante Džouns, koju je igrala Kim Katral, zbog čega brojni obožavatelji žale.

foto: Profimedia

