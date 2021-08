KERI I ZVERKA PONOVO ZAJEDNO! Glumci podelili fotografije sa snimanja, dobili preko 1.000.000 lajkova, fanovi POLUDELI od sreće!

Slavni par čiju ljubavnu priču mnogi znaju napamet ponovno se ujedinio radi snimanja nastavka "Seks i grada" pod nazivom " And Just Like That".

Keri i Zverka bili su vodeći likovi u seriji koja se prikazivala od 1998. do 2004. godine, kao i u filmovima koji su usledili nakon serije. Njihova romansa prepuna uspona i padova prikovala je brojne obožavatelje za male, a potom i velike ekrane, a mnogi su bili oduševljeni njihovim venčanjem u prvom filmu.

Fanovi su totalno poludeli kada je Sara Džesika Parker objavila zajedničku fotografiju, kao i zbog činjenice da će njihovu ljubavnu priču pratiti u novom izdanju "Seks i grada".

- Ovo dvoje. Mislim da će ostati dugo budni ove večeri. Poljubac SJ - stoji u opisu Sarine fotografije koja ima preko 1.000.000 lajkova.

Ova fotografija i Sarina poruka je obožavaoce je potpuno oduševila. "Ovo je tako uzbudljivo!", "Ne mogu da dočekam", "Najpoznatiji par ikada", "Aaaaah neverovatno", "Vrištim" su samo neki od komentara.

Glumac Kris Not je takođe objavio fotografiju na svom profilu sa kratkom porukom.

- Ponovo zajedno - bio je kratak Kris.

