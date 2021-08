PRVO LETOVANJE NINE JANKOVIĆ SA CELOM PORODICOM: Glumica blistala i uživala, a OTKRILA i tajnu dugog BRAKA! (FOTO)

Svako letovanje garantuje uspomene sopstvene vrste, ali okolnosti ovogodišnjeg putovanja na koje se otisnula porodica glumice Nine Janković Dičić (33) ukazuju da ga svakako nikada neće zaboraviti.

Naime, ovo je prvo porodično letovanje otkako se Nini, njenom suprugu Mateji i sinu Vukašinu (3) pridružio još jedan, najmlađi član Dičićevih, tromesečna ćerkica Ivanka koja je u porodicu stigla baš na Uskrs. Prilično je mlada za svoje prvo letovanje, ali Dičićevi se nijednog trenutka nisu dvoumili i rešili su da već sada krenu na odmor učetvoro. Još pre nekoliko sedmica otišli su na Hrvatsko primorje koje se ove letnje sezone pokazalo kao centralno odredište za mnoge naše glumce i druge javne ličnosti.

Dokaz tome svakako je i porodica Ninine drage prijateljice i koleginice Tamare Dragičević, koja je sa suprugom Petrom Benčinom i njihovim naslednicima, ali i bratom Miodragom, takođe otišla u Hrvatsku, na ostrvo Hvar, a upravo ove dve porodice najveći deo vremena na tom putovanju provodile su zajedno, o čemu svedoči i jedna zajednička fotografija dve glumice. Bračni parovi tokom brojnih dana ovog letovanja fotografisali su jedni druge, a sva je prilika da divne letnje fotografije koje su s nama podelili Nina i Mateja dolaze upravo iz objektiva njihovih poznatih prijatelja.

Pored uživanja na Hvaru, Nina je posetila i Mali Lošinj a dugo, toplo leto na Hrvatskom primorju veoma joj je prijalo. Osim što su sve vreme bili na roditeljskom zadatku, Nina i Mateja svakako su stigli i da uživaju u romantičnoj strani ovog putovanja, a glumica je pored jedne fotografije citirala Lepu Brenu: Sve do kraja sveta, dalekih planeta, sa tobom bih išla ja.

Kako je nedavno to otkrila, Nina na tajnu dugovečnosti braka gleda prilično jednostavno, a da nešto sigurno radi kako treba, najbolje govori podatak da je s Matejom ovog proleća proslavila sedam godina braka.

- Čar našeg braka jeste u tome što se mi i dalje zabavljamo. U tom smislu, ništa se nije promenilo. Kod Mateje volim njegovu harizmu i to što u svakom trenutku zna kako treba da reaguje. Divan je, nežan i pažljiv. Kad god dođe kući, uvek je nasmejan i veseo. U društvu je uvek najduhovitiji, on je taj koji diže atmosferu i pravi je veseljak. To je i jedan od razloga što sam se zaljubila u njega i što sam još zaljubljena - izjavila je Nina. Dok je uživa u svim čarima mora, glumica ovih dana dobija niz komplimenata na račun savršene linije koju ponosno pokazuje samo tri meseca nakon porođaja.

(Kurir.rs/Story)

Bonus video:

02:14 KAKO DA SE ZAŠTITITE OD ZEMLJOTRESA? Evo zašto je bitno da se u ovakvim trenucima bude u fetus poziciji PORED TOČKOVA!