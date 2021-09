PROŠLO JE 15 GODINA OD SMRTI ČUVENOG GLUMCA: Njegova unuka peva sa LEPOM BRENOM, a za dedu kaže da ju je uveo u svet umetnosti!

Na današnji dan pre 15 godina preminuo je Petar Banićević (1930-2006), velikan srpske i jugoslovenske pozorišne scene, filma i televizije.

Poznati umetnik rođen je u Nikšiću 1930. godine, a glumu je studirao na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu, u klasi profesora Raše Plaovića. Narodnom pozorištu u Beogradu ostao je veran od prvog angažmana do kraja života. Starija publika pamti ga iz ranog spektakla "Sutjeska" u ulozi kapetana Vilijama Dikina, dok je mlađima omiljen kao doktor Vulović u seriji "Srećni ljudi".

foto: Privatna Arhiva

Unuka slavnog glumca je Iva Banićević, koja je danas pevačica i prateći vokal u bendu Lepe Brene.

- On je bio moj ulaz u umetnost. Zajedno smo, iako sam bila relativno mala, gledali balet dosta pojačanog zvuka, netremice... Pravio je predstave ni od čega. Imao je za mene strpljenje i blagost, pričao mi je priče, čitao knjige... Imali smo naš svet, koji sam tako volela. Bio je topao, pun ljubavi, obožavao me je i to sam mogla da primetim u svakoj njegovoj reči, gestu i osmehu - seća se Iva za Kurir.

Ona kaže da je deku najviše volela u predstavi "Sudija", koju je režirala Tatjana Mandić Rigonat.

- Kad god neko nešto neće, ne može, ne sme da uradi da bi se oslobodio problema koji inače može da reši, govorio je: "Nisam nadležan". To je, nažalost, i dalje naša stvarnost i čisto sumnjam da će se nešto promeniti, ali se i dalje nadam. Ako kažem da ne verujem u pravdu i pravo - biću pesimista, ako kažem da verujem - biću naivna - zaključuje unuka.

foto: Privanta arhiva

Za izuzetna glumačka ostvarenja Petar Banićević je dobio sve prestižne nagrade u zemlji, uključujući i Dobričin prsten. Igrao je u dvadesetak filmova i više od 50 televizijskih drama i serija. Ostavio je iza sebe i pet uspešnih glumačkih generacija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a imao je i glumačku klasu na Akademiji umetnosti "Braća Karić" u Beogradu.

Narodno pozorište je 2010. godine ustanovilo nagradu "Petar Banićević", koja se dodeljuje mladim glumcima. Dosadašnji laureati su: Igor Đorđević, Nenad Stojmenović, Miloš Đorđević, Nada Šargin, Pavle Jerinić, Sena Đorović, Bojan Krivokapić i Suzana Lukić. Prošle godine nije dodeljena zbog vanrednih okolnosti nastalih zbog epidemije koronavirusa.

foto: Narodno Pozorište

Kurir.rs

