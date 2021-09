PRIJATELJI NISU MOGLI DA VERUJU DA POZAJMLJUJEM PARE PREKO FEJSA Žika Todorović o spornom statusu, osvrnuo se i na Laneta Gutovića

Vest da Srđan Žika Todorović (56) na Fejsbuk statusu objavljuje da mu je potrebna novčana pozajmica mnoge je iznenadila, ipak glumac se tim povodom oglasio.

foto: Dragana Udovičić

Naime, sporna objava: „Osam somića do sutra da se uplati, treba mi na zajmić? Ima li ko? Stvar je hitna i ozbiljna. Trasu vraćam. Inboks“ bila je na njegovom profilu neko vreme.

Poruka je kasnije obrisana, a da stvar bude čudnija, obrisan je i profil na kome je bila autentična glumčeva fotografija, ime i prezime, kao i prepiske sa brojnim javnim ličnostima njegove generacije.

Glumac se ovim povodom oglasio:

- Javljali su mi se prijatelji u stilu mi ne možemo da verujemo šta je izašlo u novinama i na portalima. Mene generalno to ne zanima, ali neko će stvarno da poveruje da žickam lovu preko društvenih mreža - počinje glumac svoju priču, i dodaje:

- Nemam profil na Fejsbuku i nikada ga nisam imao. Ja sam stara škola i nisam ovo prijavljivao službi za visokotehnološki kriminal, a profil je nestao kada se pojavila ova priča. Definitivno je lažni profil. Ne znam ko je mogao ovo da mi smesti, s poznatima sam u odličnim odnosima, to je neka budala koja je htela da me diskredituje. Kao da bih ja tražio pare na društvenoj mreži, i to 8.000 dinara, kao da nemam od koga da pozajmim tu svotu. Nemam profil na Fejsbuku niti nameravam da ga imam, na internetu samo slušam muziku. Glumac se osvrnuo i na aktuelnu situaciju u kulturi, pa priznao da njegova glumačka karijera trenutno stagnira i da živi samo od televizije.

foto: Dragana Udovičić

- Živim od emisije „Rap and rol“ koja se emituje na Red TV, trebalo bi da snimam film u oktobru i novembru, ali dok ne zatvore finansijsku konstrukciju neću da pričam o tome. Film stoji zbog korone, Niš je sada profurao „Tomu“ i „Južni vetar - Ubrzanje“, ali moja tri filma koja sam snimio pre pandemije čekaju na premijeru - iskreno iznosi svoju situaciju Žika Todorović.

Todorović kaže da je tek nedavno otvorio profil na Instagramu, i to zbog posla.

Žika se prisetio i nedavno preminulog kolege Milana Laneta Gutovića, pa ispričao svoju asocijaciju na njega.

- Lane i ja nikada nismo radili zajedno, ali mislim da je bio genije! Prva asocijacija na njega mi je film „Erogena zona“, Lane i ćale tu igraju zajedno. Malo je poznato da je u prvoj pozorišnoj postavi „Maratonaca“ Lane igrao Mirka, a moj Bora Lakija, njegovog oca. Bila je to diplomska predstava Dušana Kovačevića, ali ljudi su se više vezali za film, pa se ovo ni ne zna.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/A.A./alo

Bonus video:

01:41 POPOVIĆ MI JE BIO KAO OTAC, SA BRENOM NISAM IMALA NIKAKAV ODNOS! Milica Todorović progovorila o Grandu: Zovem ga u pola noći!