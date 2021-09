SIN LEGENDARNOG LUISA IGRAO JE ZA REPREZENTACIJU: Bio je košarkaš, a onda počeo da PEVA! Evo kako se završila SPORTSKA karijera

Marko Luis je danas naširoko poznat po muzici, postavši vrlo popularan u svetu alternativne, soul i r'n'b i pop muzike.

foto: Nemanja Nikolić

Sin čuvenog folkera Luisa koji je tragično izgubio život u saobraćajki je pričao o svom detinjstvu, gde je broj jedan bila - košarka.

Marko je govorio da je bio tokom detinjstva u Nemačkoj, preciznije u Minhenu bio gojazan dečak pri ulasku u pubertet i da mu je košarka pomogla.

- Tada je košarka bila stvarno najpopularniji sport na svetu, Tada je bio Majkl Džordan, Hakim Olajžuvon, Šek O'Nil. I toliko sam se zaljubio u taj sport, a hte sam samo da smršam. Spavao sam sa loptom - priča Marko Luis.

Nastavila se priča o uticaju Svetislava Pešića i Dirka Novickog na popularizaciju košarke krajem devedesetih.

foto: Starsport©

- Ja sam igrao u Vurcburgu odakle je Dirk. Čovek je neverovatan. Kao vanzemaljac. Dolazili su da gledaju njegov individualni trening i zaista su mislili da čovek nije sa ove planete. Sa 215 cm je radio špagu i iz špage šutirao slobodna bacanja. Kao da se zeza sa nama.

- Igrao sam za kadetsku i juniorsku reprezentaciju. Igrali smo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Bio sam "ol-star". Ušao sam sa 18 godina u Vurcburgu. Tu sam malo igrao, posle u drugoj, trećoj ligi. U jednom trenutku sam igrao i ovde 2003. godine, na godinu i po dana u jednom prvoligaškom timu. Onda sam rešio da ipak krenem da studiram. Rekao sam sebi sa 14 godina da hoću da budem 100% u košarci, ne interesuje me ništa drugo, do 22. godine. Ako u 22. godini nemam neki ugovor koji znam da ima sigurnost za dalje, prekinuću i krenuću u neku školu - rekao je muzičar u podkastu Tutor up na Jutjubu.

foto: Nemanja Nikolić

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:39 HELENA DOBILA PRSTEN U ŠPANIJI! Topalkova ćerka pokazala LUKSUZ u kom je uživala s verenikom: Ne stižem sve da postavim! (VIDEO)