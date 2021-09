Novi Sad centar pisane reči: Počinje nedelja književnosti na Kaleidoskopu kulture

Treća nedelja Kaleidoskopa kulture pretvara Podgrađe Petrovaradinske tvrđave u centar pisane reči, gde će se susresti brojni domaći i evropski autori iz čak osam zemalja, nakon čega će događaji ponovo biti širom grada u okviru nedelje književnosti od 18. do 23. septembra.

Rambo Amadeus, Svetislav Basara, Kralj Čačka, Marta Đido, Maša Dabić, Filip Grujić samo su neka od imena koja će obeležiti predstojeći mini književni festival Podgrađe Booktown 18. i 19. septembra.

foto: Promo NSEPK

Dvostruki dobitnik NIN-ove nagrade i pisac prevođen na brojne svetske jezike, Svetislav Basara, predstaviće se Novom Sadu u okviru programa „Krug laureata“ već prve večeri, u Beogradskoj ulici, gde će takođe nastupiti, kako ga zovu „srpski Tom Vejts“, kantautor Kralj Čačka. Prve večeri mini književnog festivala na različitim lokacijama u Podgrađu biće realizovana i „Noć književnosti“, koja je u okviru prošlog Kaleidoskopa kulture prvi put organizovana u Srbiji, kao manifestacija koja se godinama priređuje u velikim evropskim gradovima pod pokroviteljstvom EUNIC-a (klastera kulturnih centara zemalja Evropske unije). Druga „Noć književnosti“ u Srbiji predstaviće nam autore iz čak osam evropskih zemalja: Aleš Čar (Slovenija), Tom Šulc (Nemačka), Marta Đido (Poljska), Frank Buis (Francuska), Žak Rišar (Belgija), Judit Sanislo (Mađarska), Nadija Teranova (Italija) i Maša Dabić (Austrija).

Jedan od najoriginalnijih muzičara ovih prostora, Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, na mini književni festival u Podgrađu, donosi svoje „Večeri glomazne poezije“, još jedan od njegovih brojnih nesvakidašnjih projekata, 19. septembra u Beogradskoj ulici, kada prostor dobijaju i mladi autori, poput dobitnika Sterijine i Mihizove nagrade, Filipa Grujića, u okviru programa „Novi glasovi“, u „Prostoru“. Podgrađe Booktown biće zatvoren predstavom „Udarna vest”, autorskim projektom Minje Bogavac i Marka Grubića, takođe u Beogradskoj ulici, koja se bavi fenomenologijom medija masovnih komunikacija u savremenom društvu.

foto: Promo NSEPK

Oba dana mini književni festival otvoriće u 17 časova Novosadska razmena knjiga, sada već tradicionalni događaj, koji će prvi put biti izmešten van Kulturne stanice Eđšeg, na otvorenom, na parking kod Vojne bolnice, gde će biti realizovan i program „Filmovane knjige“: „Džulijet“ po romanu Nika Hornbija i „Gde si nestala, Bernadeta?“ po romanu Marije Sempl. Program otvaranja nedelje književnosti u Podgrađu obeležiće i promocija knjige „Pričkice“ autorki Jovane Rebe i Jefimije Medić, u kafeu Bukowski i prva od tri panel diskusije novosadskih autora „Fabuloze“ koju će voditi Nikola Škorić u ulozi Borisa Fabule u „Prostoru“.

Detaljne informacije o programima i satnicama možete pronaći na sajtu kaleidoskop.com.

foto: NSEPK/J.Ivanović

Tri kulturne stanice i Novo mesto u službi nedelje književnosti

Od ponedeljka, 20. septembra, u okviru nedelje književnosti programi će biti realizovani u tri kulturne stanice, na Novom mestu na Detelinari i u knjižari Bulevar Books. U Kulturnoj stanici Mlin, 23. septembra, biće izvedena interaktivna predstava „Život Margite Stefanović”, autorki Nede Nosović i Ivane Antić, koja prikazuje različite segmente nekadašnje članice sastava Ekatarina Velika i jedne od najvećih umetnica ovih prostora, dok će imerzivna predstava „Alice in Wonderland“, autora Dimitrija Beljanskog, biti realizovana 21. septembra u Kulturnoj stanici Eđšeg. U Kulturnoj stanici Bukovac biće održana nova panel diskusija „Fabuloze“, 20. septembra, dok je treća diskusija planirana za 21. septembar u knjižari Bulevar Books.

Projekat Milana Tripkovića „Urbani simboli i signali: paralelni svetovi Novog Sada”, jedan od 30 odabranih projekata lokalne scene na konkursu za Kaleidoskop kulture, biće realizovan 22. septembra na Novom mestu na Detelinari (Rumenačka ulica). Novo mesto na Detelinari jedno je od ukupno 36 novih mesta u Novom Sadu, odnosno malih javnih površina uređenih u okviru projekta „Nova mesta“ koji Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ realizuje u saradnji sa lokalnim zajednicama i Društvom arhitekata Novog Sada, sa ciljem da se baš tokom Kaleidoskopa kulture kulturni sadržaji dodatno prošire u sve delove grada.

Detaljne informacije o programima i satnicama možete pronaći na sajtu kaleidoskop.com.

foto: NSEPK/J.Ivanović

Privremena izmena režima saobraćaja u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave

Zbog održavanja mini književnog festivala Podgrađe Booktown doći će do privremene izmene režima saobraćaja u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Od subote, 18. septembra u 6h, do ponedeljka, 20. septembra u 5h, saobraćaj će biti obustavljen u ulicama Beogradska (od mosta Duga do Beogradske kapije), Štrosmajerova, Prote Mihaldžića, Lisinskog i Vladimira Nazora.

Promo tekst