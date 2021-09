ZAPLAKALA U PROGRAMU UŽIVO! Leontina SLOMLJENA zbog SMRTI Minje Subote! Ne može da ZAUSTAVI SUZE: Toliko je želeo da peva ponovo

Popularna pevačica Leontina Vukokmanović uključila se u program Kurir televizije gde je govorila o poznatom kompozitoru Minji Suboti.

Vest o njegovoj smrti toliko ju je potresla da je Leontina tokom celog programa plakala.

- Svojim velikim radom se zalagao da stvari za decu budu kontrolisane. Ne znam kako ćemo nastaviti ono što je on uradio - rekla je Leontina, koja je dodala da je neutešna.

- On je obeležio naše detinjstvo. Kada sam se poslednji put čula sa njim on je toliko želeo da se što pre vrati na posao. Toliko je želeo da peva. Juče je baš preneo sinu da nam kaže da očekujemo da on dođe i evo, jutros ovakva vest - kaže kroz suze Leontina, koja je naglasila svi treba da se ugledamo na Minju i njegov život i u tom maniru da nastavimo dalje.

