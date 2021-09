39 GODINA OD POGIBIJE SLAVNE GLUMICE: Njena smrt je i danas obavijena VELOM MISTERIJE, ovu stvar NIKAKO nisu uspeli da SHVATE!

Bila je omiljena holivudska lepotica koja se zbog ljubavi odrekla karijere i ostvarila san mnogih devojčica - postavši princeza.

Međutim, bajka nije dugo trajala: 13. septembra 1982. godine princeza Grejs od Monaka u automobilu je sletela sa litice, a uprkos teškim naporima lekara da spasu njen život, to im nije uspelo. Njena smrt proglašena je dan kasnije, 14. septembra 1982., kada je imala samo 52 godine.

foto: Profimedia

U trenutku automobilske nesreće, kada je nekadašnja holivudska glumica, tada već princeza Grejs od Monaka sletela niz liticu, prve informacije koje su mediji dobili nisu prikazivale pravo stanje stvari. Barem ne što se tiče njenih povreda, jer na prvi pogled nisu bile opasne po život. Stoga i ne čudi to da je proglašenje njene smrti 14. seštembra 1982. godine itekako šokiralo Monako, ali i celi svet koji je od toga trenutka oplakivao princezinu tragičnu pogibiju.

Trebao je to biti sasvim uobičajen dan 13. 9. 1982. godine, kada je Grejs trebalo da najmlađu kćer, tada 17-godišnju princezu Stefani, odveze do železničke stanice , odakle je trebalo da otputuje u Pariz, u kom se školovala. Umesto toga, bio je to dan kojeg se i 39 godina kasnije mnogi jasno sećaju, posebno tužnog pogreba održanog četiri dana kasnije u monaškoj katedrali, a koji je preko malih ekrana pratilo više od 100.000.000 ljudi iz celog sveta.

Službeno, za princezinu smrt bila su pogubna dva jaka i teška moždana udara, zbog čega je njena porodica donela odluku da se ugase svi aparati koji su je održavali u životu jer su funkcije mozga službeno proglašene - mrtvima. No as tom se službenom objavom ni decenijama kasnije mnogi ne slažu, a teoretičari raznih zavera ne miruju, tvrdeći da je reč o jednoj od najvećih misterija, što u Holivudu, što u kneževini Monako.

Jedan od razloga što je tako podatak je da je automobil vozila upravo Grejs Keli, a koja inače nije rado sedala na vozačko mesto. Službeno je upravo ona vozila od njihove kuće u francuskom Rok Agelu u palatu Monaka krivudavim putem na kojom su tog dana, zbog jakih vetrova, bili dosta teški uslovi za vožnju i trebalo je oko 40 minuta da se pređe udaljenost od 20 kilometara.

foto: Profimedia

Njihov lični šofer pre puta je preparkirao njihov zeleni Rover 3500, nakon čega je Grejs Keli na zadnje sedište stavila pregršt svojih haljina i kutija punih odeće i modnih dodataka, a budući da je toga bilo toliko da nije bilo mesta osim za vozača i suvozača, Grejs Keli rekla je vozaču da će ona voziti do Monaka. On je insistirao da će ih povesti i potom se sam vratiti po haljine, ali glumica je bila uporna.

Majka i ćerka krenule su automobilom na svoju uobičajenu vožnju i sve je bilo u redu do te velike i pogubne krivine, na kom je sve pošlo po zlu, nakon čega je Grejs Keli automobilom probila zid i strmoglavila se. Među prvim glasinama koje su se pojavile bila je i ona da je automobilom upravljala Stefani, koja je preživela nesreću sa tek nekoliko slomljenih rebara i ključnom kosti, te se tvrdilo da se sve zataškalo jer je bila maloletna i bez vozačke dozvole.

Tu priču zahuktao je Sesto Lipio, lokalni stanovnik koji je rekao kako je video da je automobil vozila devojka dok je žena sedela iza nje. Tek je 2002. godine princeza Stefani smogla je snage progovoriti o svemu za "Paris Match" pa je rekla: "Očito je da nisam vozila. Svakako, letela sam po automobilu baš kao i moja majka, koja je od udarca odletela na prednje sedište. Suvozačeva vrata bila su skroz smrskana, a ja sam izašla kroz jedina kroz koja se moglo izaći - ona vozačeva."

Osim priče da je automobilom upravljala Stefani, krenule su priče da su se majka i kći svađale, zbog čega se Grejs Keli nije mogla fokusirati na vožnju. Svađu je navodno pokrenula Stefanina želja da se uda za tadašnjeg dečka, sina francuskog glumca Žan-Pol Belmonda i vozača trka, Pola Belmonda.

foto: Profimedia

Nikakvi tragovi klizanja nisu postojali, auto je celo vreme ubrzavao dok je padao niz liticu, a svedok koji je vozio iza njih rekao je da ni u jednom trenutku nije video da se pale svetla kočnica. Kada su spasioci stigli do automobila, menjač je bio postavljen u poziciju za parkiranje (reč je bila o automatiku, op.a.), a to je napravila sama Stefani. "U to sam se vreme pripremala za vozački i znala sam da moram staviti u položaj za parkiranje kako bih ga zaustavila. Pokušala sam sve, čak sam podigla ručnu kočnicu. Je li moja majka zamenila kočnicu gasom, ja zaista ne znam."

Zbog tih njenih izjava počelo se nagađati da su kočnice na 11 godina starom Roveru možda bile pokvarene, zbog čega su sve testove napravili i službeni mehaničari, no nikakve greške nisu pronađene. Jedina stvar koja je zaključena ta je da ni Grejs ni princeza Stefani u tom trenutku nisu bile vezane.

Za neko vreme počele su se pojavljivati svakakve priče, a među njima bila je i ona po kojoj Grrejs Keli zdravstveno i nije bila najbolje, zbog čega su neki smatrali da je to uzrok tragičnog događaja. Naime princeza je poslednje nedelje leta provela pod lekarskom kontrolom, a razlog je bio visok pritisak, što je naknadno demantovano, ali i zbog ulaska u menopauzu.

"Nije se osećala dobro, bila je strašno umorna, a leto je bilo prepuno obaveza. Nije mirovala ni sekunde celo leto i davala se skroz, no nikada se nije žalila da joj je teško", ispričala je svojevreno njena druga ćerka, princeza Karolina.

Na to se potom savršeno nadovezala izjava njene mlađe sestre koja se "prisetila" kako se njihova majka tokom vožnje žalila na glavobolju, a u jednom trenutku čak je izgledala da trpi veliku bol, kao i da se onesvestila pre negoli je automobil krenuo niz liticu.

Lekar iz bolnice u Monaku, dr Luj Šatelen koji je lečio, rekao je da je Grejs Keli pretrpela dva moždana udara - jedan pre same nesreće i drugi nakon nesreće, zbog čega su i šanse za preživljavanje bile veoma male i zapravo nikakve.

No šta se zapravo dogodilo, malo ko i danas zna, ponajviše zato što je dvor U Monaku sve zataškao do te mere da je čak i zaposlenima u palati naređeno da ostanu do daljnjeg na odmoru pa su saznali o smrti princeze tek iz medija.

Da je tu bilo nečeg sumnjivog, javno su rekla i dvojica lekara - dr Žan Daplej, neurohirurg iz Nice, kao i hirurg Luj Šatelen iz bolnice u kojoj je preminula Grejs Keli. Upravo on je rekao: "Bila je to nesreća nakon koje bi, da se dogodila kod kuće, ona verovatno malo legla i bila bi bolje. Bila bi realno benigna, ne mogu to tvrditi sa sigurnošću, ali u drugim okolnostima stvari su trebale biti drugačije.’

Daplej je rekao i kako je on pozvan u bolnicu tek 12 sati nakon što je primljena u nju. Tada je već primila anesteziju, zbog čega je nisu mogli odvesti na rendgen ili CT, koji ta bolnica nije ni imala. Snimanje je obavljeno tek naknadno i tada je otkriveno cerebralno krvarenje, a ovaj neurohirurg uveren je da ne bi sve završilo tako da je ranije odvedena na snimanje glave.

Odluku da je skinu sa aparata za održavanje za života doneo je njen suprug, princ Renije III nakon razgovora sa ćerkom Karolinom i sinom Albertom II, a Stefani su tek dva dana kasnije rekli da joj je majka preminula.

Iako se godinama nakon tragedije nagađalo što je dovelo do takvog razvoja događaja, princ Renije III svaki je put uspešno zataškavao sve i sprečavao medije da pišu o tome. "Silno su se trudili da održe tu priču na životu, ne pokazujući tom prilikom nikakvo saosećanje za nas koji patimo. Bilo je strašno. Posebno kada su izmislili priču da ju je mafija pokušala ubiti, iako to nema baš nikakvog smisla, no sve sam to dopuštao. No kada su počeli ponovno pisati da je Stefani vozila, a znaju da nije bilo tako, nisam to više mogao trpeti", izjavio je pre svoje smrti princ Renije III.

Iako je prošlo 39 godina od stravične nesreće, koja je ogrnula u crno ceo monaški dvor, princeza Stefani i danas nosi težak teret na svojim leđima. "Ljudima je bilo teško shvatiti da je ona mogla izazvati takvu nesreću, zbog čega su zaključili da sam sigurno ja vozila, jer ona je bila presavršena da bi napravila takvo nešto. Nakon što stalno čujete jednu te istu priču ne možete a da ne osećate krivicu", priznala je Stefani.

No ono što je najzanimljivije u svemu zasigurno je i poslednji intervju Grejs Keli, dat 22. juna 1982. Pjeru Salinžeru. Na pitanje kako bi volela da je ljudi pamte, Grejs Keli je rekla: "Gledajući kroz oči svoje dece i njihove dece, volela bih da smatraju kako sam dobro uradila svoj posao kao majka te da sam bila puna razumevanja i dobra."

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Dnevnik)

Bonus video:

00:29 ŠAVIJA POKAZALA OGROMNE SILIKONE: Starleta nabila grudi u kameru, muškarcima pozlilo od VRUĆEG SNIMKA! Pljušte PRLJAVI komentari