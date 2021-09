PRLJAVI HARI ZVANIČNO IMA 8 DECE I TAJNU ĆERKU: Istvud za neke nije znao decenijama, a ne zna koliko ih je ukupno napravio (FOTO)

Legendarni holivudski glumac Klint Istvud (91) iza sebe ima niz glumačkih i rediteljskih ostvarenja kojima je ispisao filmsku istoriju i karijeru, a sa druge strane ima i živopisan privatni život, obeležen sa nekoliko skandala.

Danas je Klint otac je osmoro dece, uključujući i tajnu ćerku za koju je otkriveno da postoji tek pre dve godine. No uprkos burnoj karijeri, skandaloznim ljubavnim vezama i razvodima, očinstvu je uvek bio predano posvećen.

Clint je oduvek bio na glasu kao veliki zavodnik i ženskaroš, a javnost zna za čak 15 njegovih afera i kratkotrajnih romansi. U braku je bio dva puta.

Prvo dete dobio je nakon afere sa kaskaderkom Roksan Tunis, i to ćerku Kimberli čije je postojanje objavljeno tek 1989. godine, a on u matičnom izvodu nije bio naveden kao njen otac.

Sa prvom suprugom Megi Džonson dobio je dvoje dece, sina Kajla koji je rođen 1968. godine i ćerku Alison 1972. godine, koji su ostvarili uspešne karijere u svetu šoubiznisa.

Kajl je postao džez muzičar i objavio je desetak albuma i snimao je muziku za očeve filmove poput "Mystic River", "Million Dollar Baby", "Invictus" i drugih. Alison se pak okušala u glumi, manekenstvu i režiji. Režirala je romantičnu dramu "Battlecreek" 2017. godine, a s ocem je glumila u njegovu filmu "The Mule" 2018. godine.

Klintov brak sa Megi počeo se raspadati krajem 70-ih, nakon čega je on počeo da živi sa glumicom Sondrom Lok, koja je u to vreme bila u braku. Klint i Megi službeno su se razveli 1984. godine, ali Sondra se od svog supruga nikada nije razvela, a u vreme suživota sa Klintom imala je dva pobačaja.

Dok je živeo sa Sondrom, Klint je imao još jednu aferu sa stjuardesom Žaklin Rivs, sa kojom je takođe dobio dvoje dece, sina Skota i ćerku Katrin, a njihov je identitet svetu bio nepoznat sve do 2000. godine.

Skot je danas najpopularniji među braćom, snimio je pregršt filmova, uključujući hitove poput "Snowden", "The Fate of the Furios" i "Pacific Rome". Ketrin je takođe krenula njegovim i očevim stopama i snimila je filmove "Jersey Boys" i "American Virus".

Klintu je sledeće dete rodila glumica Frensis Fišer 1993. godine, ćerku Frančesku, čije je rođenje objavljeno na dan premijere njihovog zajedničkog filma "Unforgiven". Proslavila se u rijalitiju "Mrs. Eastwood & Company", glumila je u serijama "Twin Peaks" i "Fargo", a danas je i uspešna influencerka.

U vezi sa televizijskom voditeljikom Dinom Ruiz Klint je 1996. godine dobio ćerku Morgan, koja se pojavila u nekoliko njegovih filmova, ali o njenom privatnom životu malo zna i retko se pojavljuje u javnosti.

Međutim, najzanimljivija je priča o Klintovoj tajnoj ćerki, Lori Mari, rođenoj 1954. godine, što je čini najstarijim detetom u porodici Istvud. Identitet Lorine majke nije poznat, a navodno je skrivala od njega da je rodila njegovo dete. Lori je usvojio par Klajd i Helen Voren iz Sijetla, a ona je u trag svom ocu ušla čak 30 godina pre nego što je javnost doznala za nju.

Otkrila je sama kako su na njenom matičnom izvodu navedeni Klintovi podaci i bila je odlučna da stupi u kontakt s njim. Sa godinama su se ona i Klint zbližili, a on je smatra davno izgubljenom ćerkom.

Prema dokumentarnom filmu iz 2012. godine, tačan broj Klintove dece je nepoznat i niko, uključujući i biografa glumačke legende, nije otkrio tačan broj.

