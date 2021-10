LJUBLJENJE KONTROVERZNIH RUSKINJA SE PAMTI I DANAS: Bile su baš S*KSI, nestale su sa scene, ali sada imaju ODLIČNE vesti! (VIDEO)

Ruski pop duo t.A.T.u vraća se na muzičku scenu 2022. godine. Svoje su obožavatelje Lena Katina i Julia Volkova su zamolile da im da daju predloge o tome ko bi im se trebao pridružiti kao gost na njihovom nadolazećem koncertu.

Lena i Julia dominirale su muzičkim listama od 1999. do 2011. godine, a sada najavljuju veliki povratak u proleće sledeće godine.

"Službeni t.A.T.u tribute u proleće 2022. Molimo vas, napišite nam imena umetnika/Di Džeja koje biste voleli čuti zajedno sa nama na pozornici. Vaše mišljenje nam je važno", napisala je Lena Katina na Instagramu i dodala hashtag #tatucomeback (#povrataktatua).

Grupa t.A.T.u bila je najpoznatija po hitu "All the things she said", koji je podigao prašinu u javnosti zbog njihovog strastvenog ljubljenja na kiši.

