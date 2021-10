BOGDAN DIKLIĆ SKROMAN: Moja nagrada pripada rediteljima, kostimografima, vozačima i klaperima

Glumac Bogdan Diklić održao je emotivan govor primajući Zlatnu antenu za sveukupan doprinos TV stvaralaštvu.

foto: Stefan Jokić

- Volim da govorim, ali ne umem. Radujem se što sam dobio ovo priznanje. Sa sobom sam večeras poveo sve one s kojima sam igrao, sve one koji su režirali, snimali, oblačili me, vozače, klapere, svi oni su sa mnom večeras, ali su mene poturili da u ime svih njih primim ovu nagradu.

Osvrnuo se i na one kolege koje su zauvek napustile scenu i obratio se emotivnim rečima:

- Pozdravljam one koji više nisu s nama, hvala njima na svemu što sam od njih naučio. Hvala onima koji misle da sam ovo zaslužio, a hvala i onima koji ne misle jer će me stimulisati da se popravim - rekao je bard srpskog glumišta prilikom preuzimanja nagrade.

foto: ATA images

Kurir.rs

