UDARAC ZA UDARCEM! BOLNI JECAJI MILICE MILŠE U JUTARNJEM! Potpuno slomljena zbog smrti kolege Marka Živića NE MOŽE DA OBUZDA SUZE!

Smrt glumca Marka Živića pogodila je čitavu javnu scenu. Glumci i obožavaoci lika i dela čuvenog glumca opraštaju se od njega, a u jutarnjem programu Kurir televizije oglasila se i Milica Milša, Markova dugogodišnja saradnica.

Glumica je nedavno, takođe ostala bez prijatelja i kolege Nenada Nenadovića, a ovo je, kako se navodi, samo još jedan udarac za čitav glumački svet i javnost u Srbiji.

- Ovo je nepodnošljivo. U samo mesec dana izgubila sam dvojicu i prijatelja i kolega. Marka znam sigurno 20 godina, a sigurno i više. Zajedno smo bili u pozorištu i družili se. On je bio jako dobar čovek i pomagao je ljudima - priča Milica koja se prisetila anegdota iz rada.

Sarađivali su 20 godina, a pozorišna publika ih pamti kao skladan par na sceni. Milica je otkrila i kada su se poslednji put videli.

- Poslednji put smo se čuli i videli još u pozorištu. Od korone i kada se sve pozatvaralo nismo ni radili. Znala sam kako je i sve, ali čovek ne može da pomisli da se ovako nešto može desiti. Bila sam ubeđena da će se izvući. Uvek je bio nasmejan, imao je osmeh i smeh, uvek je bio pozitivan i to je širio oko sebe. Ja zaista ovo ne prihvatam, ne mogu da kažem zbogom Marku, sve me to guši - kaže Milica Milša kroz suze i dodaje da će Marko uvek biti tu.

