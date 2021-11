KOMŠIJE JOVANA MARIĆA RAZVEZALE JEZIK O DRAMI: Bivša ga je iskoristila i ZEZNULA, a druga žena mu se našla u NAJTEŽEM PERIODU!

Komšije poznatog psihijatra Jovana Marića kažu da su šokirani time što je doktor izneo u javnosti da sin Mateja želi da ga izbaci iz stana, pa naglašavaju da je fin gospodin iako nekada zna da ispriča neki masniji vic.

Psihijatar Jovan Marić trenutno proživljava dramu zbog toga kako kaže sin Mateja (20), kojeg ima sa trećom suprugom Danijelom Tiosavljević, želi da ga izbaci iz stana u kojem živi već 20 godina. Sa Marićem u tom stanu boravi i mlada Nigerijka, koja je približnih godina kao njegov sin, a sada su komšije poznatog psihijatra progovorile za Blic o njemu i porodičnoj drami koja ga je zadesila.

foto: Kurir televizija

Komšije su istakle da je Marić fin i kulturan čovek, a sećaju se i njegove bivše supruge sa kojom ima sina.

- Gospođa, koja mu je rodila sina je bila nadobudna, ponašala se kao oslobodilac Beograda. Ona je svraćala kod moje drugarice, kad je još živela ovde. Mislim se: 'Može biti otac, učitelj života i nauke ili kako god'. Da nije bilo njega, znaš kad bi ona završila fakultet tako nadobudna? Jako je teško biti prizeman i čovek. Iskoristila je takvog čoveka. Sina sam viđala, kad je bio mali. Možda je imao osam, devet godina. Ona je tu bila u stanu kad su se razveli. I tada se naoštrila da on izađe iz stana. Tada je bila kivna i mojoj jednoj drugarici govorila: 'Šta će on uopšte meni? Koliko ima godina?', psovala ga je - rekla je komšinica psihijatra, a onda se druga nadovezala:

- On je čovek bolestan, sad kad ga vidim, on jedva hoda. I ovako bolestan on je čovek, uredan, ispeglan. Žao mi ga je kad ga vidim kako hoda. Nije mi jasno kako je žena uspela tako da ga zezne.

Gospođa dodaje da je Marić oduvek voleo žene, ali i one njega.

foto: Zorana Jevtić, privatna arhiva

- Marić je jako kulturan i pristojan čovek. Voleo je ženski svet, ali poštovao žene. Od mlađih dana su ga poštovali kao dobrog stručnjaka. On i danas poštuje žene i voli, a i one njega. Čovek emancipovan, načitan. Svakoj je godilo da bude sa njim. Marić je pokretna enciklopedija.

Gospodin u radnji do stana Jovana Marića, kaže da doktor voli da se našali sa susedima, ali i da ispriča po koji masni vic.

- On ima mladalački duh. Naš narod je govorio: 'Ko umije, njemu dvije'. Ženio se dva, tri puta. Sa njim je uvek bilo veselo, znao je da ipsriča neki vic, malo masniji. Mali Mateja nema osećaj prema roditelju nikakav. Dok je doktor živeo sa majkom svog sina to je bilo idilično. Ona je bila dama sa visine.

Komšija iz radnje pored istakao je da zna i Marićevu ćerku, koja ga, kako kaže, posećuje redovno.

- Čovek mora da imam nekog ko će od njemu da brine. I druga žena mu se našla kada mu je bilo najteže. Brinula je o njemu kada je imao korona virus. Često sam je viđao. Doktoru dolazi i ćerka koja je psihijatar. Druga supruga je ozbiljna, starija žena koja ima poštovanje prema njemu- istakao je ovaj gospodin.

foto: Kurir televizija

Komšija ističe da su Mariću svi zavideli zbog mlađe supruge.

- Gospođu, majku od ovog deteta, sam video u međuvremenu možda jednom ili dva puta. Mi se znamo na zdravo, zdravo. Ona je bila dama, a on stariji čovek koji je trčkarao za njom. Nisu nikada imali javno bliske kontakte. Nisam primećivao prisnost među njima. Mnogi su mu zavideli što on ima mladu damu pored sebe, to je prirodno.

Gospodin iz radnje pored tvrdi i da je doktorovu ćerku pitao za njegovog sina, ali ona nije bila naročito raspoložena da govori o bratu.

- Upoznao sam njegovu ćerku. Ona je okej dete koje je obrazovano, psihijatar u nekoj bolnici. Posećuje oca. On nikad nije pominjao sina u komšiluku - kaže komšija.

U obližnjem supermarketu, takođe smo se raspirivali o Mariću, a jedna od prodavačica nam je otkrila da njega ne viđa.

- Nigerijka dolazi. Ne kupuje na veliko, uvek dođe u prodavnicu po neku sitnicu - rekla je prodavačica.

foto: Kurir televizija, Printscreen

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

04:26 MARIĆ SE SLOMIO U PROGRAMU UŽIVO: Volim mog Mateju iako hoće da me izbace iz stana NAJVEĆA MI JE ŽELJA DA SE POMIRIMO