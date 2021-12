GLUMICA PROGOVORILA O VRELOJ SCENI SA RAJANOM REJNOLDSOM: Sandra Bulok otkrila anegdotu sa snimanja, o ovome je ćutala 12 GODINA!

Sandra Bulok i Rajan Rejnolds osvojilai su srca publike u filmu "Veridba" ("The Proposal") 2009. godine. Slavna glumica se nedavno prisetila snimanja, posebno vrele scene kada jedno na drugo naleću kao od majke rođeni.

Naime, kako je opisala, nije baš sve bila igra i zabava. U podkastu "About Last Night" koji vodi Adam Rej, glumica je istakla da ti snimajući dani mogu da budu neprijatni.

foto: Profimedia

Kako je rekla, nije joj pomoglo ni to što se dobro znaju, što su komičari, profesionalci, a o pehu partnera s velikog platna je ćutala proteklih 12 godina samo zato što joj se nije pružila prilika da ispriča hit anegdotu sa seta.

- Set je bio zatvorenog tipa, što znači da je malo kome dozvoljen pristup. Šetali su se eventualno frizer i šminker okolo, koji bi nešto malo sredili pred izvesnu scenu. Rajan i ja smo imali trake boje kože da mestima koje ne bi trebalo usnimiti, meni je kosa "kao slučajno" padala preko grudi... Sve je delovalo kao da za grešku nema mesta - počela je ona.

foto: Profimedia

- Međutim, kad smo se sudarili, kao što je u sceni i trebalo, viču nam: "Okej, rez!" I tako, on je igrom slučaja završio na kolenima, čekajući nastavak snimanja. A ja... Radim sve samo da ne gledam gde ne treba. Rediteljka En Flečer je iz mraka tada uzviknula: "Rajane, sve se vidi!" Tad smo već počeli da menjamo boju. Ponavljala sam sebi: "Ni slučajno nemoj da pogledaš, ne gledaj..." Mislila sam se i: "En, to može mnogo lepše da se obavi" - nastavila je, pa izazvala razne reakcije, kako je malo ko do sad znao šta se desilo.

- Bilo mi je neprijatno, kao i njemu, ali na kraju dana... Toliko se znamo da me je bilo baš briga, u suštini, kao i njega. Brzo smo i taj kamen preskočili. A i on, nije se dao zbuniti, koliko god da je bio u nezavidnoj poziciji - zaključila je Sandra.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./About Last Night

