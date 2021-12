MISLIO SAM NA LANETA GUTOVIĆA DOK SAM PISAO SERIJU Andrej Šepetkovski debituje kao scenarista: Prepustio sam se reditelju i ekipi

Za ljubitelje pozorišta koji su već gledali njegove drame i naučili da glumac Andrej Šepetkovski i te kako ume i da piše nije iznenađenje činjenica što je upravo on scenarista nove serije "Šetnja sa lavom

". Prvi zajednički projekat produkcijske kuće "Blu baterflaj" i Telekoma Srbija nedavno je počeo da se snima, a ova intenzivna komedija, koja prati ozbiljnu životnu temu, okupila je i zavidnu glumačku ekipu. Tu su Anđelka Prpić, Andrija Kuzmanović, Andrija Milošević, Anica Dobra, Bane Vidaković, Tihomir Stanić, Branka Pujić, ali i sam scenarista Andrej Šepetkovski.

Jeste li ponosni što se vaša serija snima?

- Toliko je muke bilo od završetka pisanja do početka snimanja, toliko neizvesnosti koje su me terale na smirenje, da sam i sad poprilično miran. Radostan sam jer se ljudi koji su se okupili oko ovoga raduju. I to je jedino lepo, da se radujemo radostima drugih. A želja za pohvalama i uzdizanjem eventualnih talenata može samo da me onespokoji.

foto: Nemanja Miščević/promo

Otkud naziv serije "Šetnja sa lavom" i osećate li se odgovorno kada je snimanje počelo?

- To je naziv popularne emisije koju u seriji vodi glavna junakinja, a igra je Anđelka Prpić. Višeznačnost naslova ćete, nadam se, videti. Prepustio sam se reditelju i ekipi, ne osećam se odgovorno, jer više ne mogu da utičem na to kakva će konačna realizacija biti, ali duboko verujem u ovaj tim, sa Filipom Čolovićem na čelu.

Jeste li znali, još kada ste pre 12 godina napisali istoimenu pozorišnu predstavu, da ćete po njoj uraditi i scenario za seriju?

- U toj veoma gledanoj i voljenoj predstavi igrao sam ulogu koju sada tumači Andrija. Posle je zamisao bila da se napravi film i sa jednim našim istaknutim rediteljem krenuo sam u proces, ali su nas obaveze rastrgle. A onda sam pre pet godina napisao i seriju. Brzo se rodila i likovi kao da su sami oživljavali, pravili svoje zaplete, raspetljavali se na neke neočekivane načine i kroz priču sazrevali, dok sam ja morao da ih kontrolišem da ne ispadnu iz konstrukcije i glavnih tokova radnje.

foto: Nemanja Miščević/promo

Imponuje li vam kao scenaristi to što je Andrija Kuzmanović rekao da je ovo prvi tekst u kom, kad ga je pročitao, nije imao potrebu ništa da menja?

- Srećan sam što on i ostali tako reaguju. Mnogi glumci koji pišu, upravo zbog glumačkog iskustva, umeju da naprave dijalog koji je lak za igru.

Anđelka je dodala da to što je tekst pisao glumac pomera lestvicu serijskih formata... Da li vam je to bio cilj?

- Hvala Anđelki, koja je zaista "zagrizla", zavolela ovo i velika mi je podrška, uz Filipa, Andriju, Anicu Dobru i ostale. Ako radimo bilo šta sa namerom da po svaku cenu budemo originalni, nećemo uspeti. Ali, ako iskreno ispričamo priču koja nas se tiče, zaista može da se desi i pomak kao posledica posvećenosti. Opet, u realizaciji serije sve je neizvesno. Mogu reditelj i ekipa da budu vrhunski, kao što je ovde slučaj, pa da rezultat ipak ne bude na očekivanom nivou, jer mnogo faktora na to utiče, pogotovo u ovo doba korone, promenljivog vremena i nepredviđenih okolnosti. Ali desiće se ono što treba da se desi, a mi se nadamo najboljem.

foto: Nemanja Miščević/promo

Koliko ste učestvovali u odabiru glumaca?

- Mislio sam na neke kolege dok sam pisao. Jedan od njih, moj omiljeni komičar Lane Gutović, u međuvremenu je, nažalost, preminuo. Sugerisao sam koji glumci su najtačniji za određena mesta u timu, ne bi li odabir bio što približniji napisanim likovima, ali ipak je to na kraju odluka reditelja i produkcije. Reditelj ima svoju viziju koju treba poštovati i verovati joj. Sreća je da se u ogromnoj većini slučajeva mišljenja podudaraju.

Da li je teško kad igrate po sopstvenom tekstu?

- Jeste. Veoma čudno. Nekako je veća odgovornost da ne uprskam ulogu koju bi trebalo najbolje da poznajem. Posle uloge Bate, koga sam dugo igrao u pozorištu, nespretni inspektor Trišić je druga uloga koju tumačim u ovoj priči. Njih troje, reditelj Bata, voditeljka Una i inspektor Trišić, podjednako su zastupljene i značajne uloge. Kao tri tačke koje se, kako vreme odmiče, sve više približavaju i sklope u čvrst trougao, u kom postupci svakog od njih utiču na živote ostalo dvoje. Kao što, na kraju krajeva, posledice naših dela osećaju svi oko nas, te izborom svojih postupaka činimo ovaj svet boljim ili gorim.

Šta vam znači to što ste član Udruženja dramskih pisaca Srbije?

- Pozivom da budem član tog udruženja zaista sam bio počastvovan. Nije ništa čudno da glumci pišu i, ako bacimo pogled na istoriju filmske i pozorišne umetnosti, to je česta pojava. Sve je to, negde, isti posao, ako čovek koji ga radi ima svest o celini dela i o ideji koja se kazuje.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/ Jasmina Antonijević Milošević

