KAD MI PLATA BUDE 3.000 EVRA, JAVNO ĆU SE ODREĆI KURSADŽIJA Bane Vidaković o tezgama, Narodnom pozorištu i novoj ženi Anici Dobroj

Dramski umetnik Bane Vidaković već nedelju dana snima seriju "Šetnja s lavom", koju ćemo od proleća gledati na Superstar kanalu. Glumac s ponosom kaže da mu suprugu u novom projektu igra Anica Dobra. On za Kurir govori o popularnosti, stanju u Narodnom pozorištu u Beogradu i novom upravniku Svetislavu Buletu Gonciću.

Šta vas je privuklo priči "Šetnje s lavom"?

- Prvo što je to pisao moj kolega glumac Andrej Šepetkovski. Ekipa je mlada i hrabra. Serija nije sitkom i neka ljubavna priča, pa udri 200 epizoda, već samo deset po 50 minuta. To vam je kao da snimate deset filmova. Bio je takav "Sivi dom". Snimili smo 12 epizoda, a ostala je priča koja nikad nije zaboravljena. Moja uloga je sjajno napisana, kao i ostale, jer je to pisao kolega. Svako od nas može da nađe šta bi tu mogao da igra.

foto: Nemanja Miščević/promo

Kakva je vaša uloga?

- Igram jednog dobrog čoveka koji brine o svemu u porodici, a pre svega o svojoj ženi i posinku (Anica Dobra i Andrija Kuzmanović, op. aut.). On je užasno nespretan, a poznaje ceo grad, jer je taksista. Ne igramo humor, već životne situacije.

U kakve probleme može taksista da zapadne?

- U razne. Čovek kad sedne u kola, počne da se ispoveda. Kod mog lika je zanimljivo jer svima sređuje i vadi ih iz nemogućih situacija.

foto: Beta/Branislav Božić

Ženu vam igra Anica Dobra, koja je slikarka. Da li je moguć takav spoj u životu?

- Mi smo dosta razgovarali o tome. Verovatno se ona udala za njega jer je, kao moj jedan drugar taksista, završio Fakultet primenjene umetnosti. Nema posla i ljudi odu na taksi. Moguće da je moj Žika završio srednju dizajnersku školu i mislio da se bavi nečim drugim, pa je video da moraju od nečega da žive. Ona živi s njim jer je on dobar čovek. Pre svega vodi računa o tome da ona može da bude umetnica. Žika pere sudove, kuva i vozi taksi.

Kakvi ste privatno kad se zaljubite?

- Teško pitanje za mene. Moja devojka bi sigurno rekla da nisam kao Žika (smeh). U ljubavi se dajem koliko mogu, a samo je pitanje da li je s glumcem zdravo biti. Mene nema dovoljno u mom životu, a kamoli kao partnera.

foto: Promo

Godinu iza nas je obeležio vaš film "Vikend s ćaletom". Nenad Jezdić kaže da bez vas ne bi ni dobio sve silne nagrade za svoju ulogu. Šta vi kažete?

- Za dobrog partnera i ja dajem sve. Mi smo dobar spoj. On je sjajan glumac i napravio bi fantastičnu ulogu i bez mene. Ljudi ne znaju da smo nas dvojica imali istog profesora glume Predraga Bajčetića. Mi imamo isti odnos prema poslu. Shvatio sam da je taj Bata Konj lik koga veoma dobro poznajem iz mladosti, neki beogradski mangupi, Jezdić je mekši nego u svakom drugom filmu. I mene je iznenadio kad sam video šta još ima skriveno u tom čoveku kao glumcu.

Ima li glumca bez televizije?

- Glumac sam zato što sam u pozorištu napravio dobre uloge. Godinama već u Narodnom pozorištu imam po dve nove premijere u sezoni. Televizija je važna da vas upozna širi auditorijum. Nisam imao pojma o važnosti televizije dok nisam snimio "Kursadžije". Popularnost je trajala deset godina, na moje zapanjenje.

foto: Marina Lopičić

Rekli ste da ćete prestati da tezgarite kad plata glumca u pozorištu bude 3.000 evra. Da li to i dalje mislite?

- I dalje to tvrdim. To je bio moj odgovor na pitanje šta će prvak Narodnog pozorišta u Beogradu u "Kursadžijama". Ne plaća mi pozorište račune. Nisam prodavao viršle, već radio svoj posao, s malo nižim kriterijumima što se tiče humora. Kad budem imao platu 3.000 evra u pozorištu, javno ću se odreći "Kursadžija". Ne mislim ništa loše o tom formatu, jer taj program voli publika. Ne vidim više razlog za postojanje takvog programa.

U Narodno pozorište je došao Bule Goncić. Očekuju li nas velike promene?

- Ne očekujem promene. Za razliku od nekih drugih slučajeva, Bule je glumac i neko iz posla. Plašim se da ne zna dovoljno problematiku Narodnog pozorišta. Želim mu sve najbolje, ali nisam siguran da će nešto veliko da uradi.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

